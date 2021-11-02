Александр Стельмащук вместе с известным урбанистом Станиславом Деминым обсудили концепцию обновления территории Зоны Здоровья на Никольской Слободке в Киеве. Украинский архитектор, соучредитель проектного бюро Urban Design и производственного бюро "S3T-мастерская городского пространства" с 2016 года пытается реализовать идею создания единой набережной зоны вдоль ул. Никольско-Слободской.

"Прочитав статью, что вы собираетесь инвестировать 50 миллионов гривен в Зону Здоровья на Никольской Слободке, я решил представить вам наше концептуальное видение. Мы работаем над ним с 2016 года. Сначала мы сотрудничали с Укрбудом. Мы с ними тогда задумали концепцию сплошной набережной и назвали проект "Свободный берег". В интернете до сих пор можно найти видеоролик с теми идеями по благоустройству этой территории, но воплотить замысел тогда не удалось. Второй раз я этим занимался в должности руководителя киевского коммунального предприятия. Мы фактически дошли до здания ПЛЕСО, проработав эту территорию более осмысленно, проект реконструкции был передан в экспертизу. После того, как я уволился с должности главы коммунального предприятия, ко мне обратились с Ковальской и предложили разработать эту часть (показывает на набережную и прилегающие территории) и мы сделали для них концепцию, которая частично реализована. Что характерно, так это то, что все работы, которые велись на этой территории реализованы частично, или вообще остались проектами, и поэтому мы не видим целостной картинки, которая бы нравилась и была комфортной для местных жителей", — отметил Станислав.

В предложенной концепции есть несколько главных принципов, которые будут соблюдаться во время строительства. Прежде всего - комфортные условия передвижения, а именно пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, понятная навигация, отсутствие лишних барьеров и тому подобное.

"У нас есть возможность построить непрерывный велосипедный и беговой маршрут длиной 1650 метров вдоль набережной. Это был бы один из самых длинных беговых маршрутов для тех кто любит классно пробежаться на природе с красивым ландшафтом, кроме того, маршруты могут быть продолжены вдоль Русановской протоки. Тогда их общее расстояние составит 6,6 км", — сказал архитектор.

Не меньше внимания будет уделяться безопасности и комфортному пребыванию: будут организовываться места для отдыха, выгула животных, происходить зонирование детских площадок с учетом возрастных особенностей развития, а также пространства с разновидностями мощения, зелеными насаждениями и тому подобное. Важным принципом стала возможность реализовывать свои потребности в различных видах деятельности: игры, общение, познание, обучение и физическое развитие. И, конечно, эстетический дизайн, который должен формировать положительные ассоциаций и вызывать впечатление.

Концепция Станислава задумана таким образом, чтобы максимально сохранить, обновить и улучшить микроклимат пространства и все уже реализованы на этой территории идеи. Так, например, на месте уже существующего временного скейт-парка архитектор предлагает построить полноценный бетонный с рампами, разгонками, перилами, фанбоксами, пирамидами, перилами и прочим.

"Пляжную зону мы оставляем пляжной, но ее уже немного нужно упорядочить. Хотя город ее уже построил, но, например, почему-то очень близко вынесли Фемовую дорожку. Мы хотим ее немного передвинуть. Сделать более современные, легкие конструкции перголы, зону для шезлонгов, сформировать зеленые зоны вдоль набережной", - отметил Станислав.

В конце встречи к обсуждению присоединились жители микрорайона и местные активисты. Все стороны отмечали важность свободного доступа к пространству общине Никольской Слободки, что и предусмотрено концепцией. Александр Стельмащук заинтересовался наработками Станислава Демина и имеет целью продолжать сотрудничество.

Автор: Иван Бойко