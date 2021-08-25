Такая ситуация будет наблюдаться до 25 января 2022 года.

На киевской станции метро "Олимпийская" с 26 августа частично ограничат доступ для жителей и гостей столицы. Связано это со стартом ремонта трех эскалаторов.

Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что работы плановые и продлятся до 25 января 2022 года.

"Завтра, 26 августа, на станции "Олимпийская" начнется последовательный ремонт трех эскалаторов. Работы продлятся до 25 января 2022 года. Это плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводят ориентировочно раз в 10-11 лет после пробега в 150 000 км", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКиевлянка назвала "бредом" репетицию военного парада и нарвалась на критикуЖителей и гостей Киева предупредили, что в часы пик возможны задержки и скопление людей из-за нагрузки на оставшиеся эскалаторы.

Как ранее сообщал УНИАН, в Киеве служащих горгосадминистрации подозревают в злоупотреблениях во время эвакуации автомобилей. Пяти чиновникам КГГА и двум руководителям частных юридических лиц сообщено о подозрении.

Автор: Анастасия Горбачева