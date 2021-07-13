Нарушители порядка снимали рекламу / Скриншот
В киевском метрополитене компания подростков устроила беспорядок в вагоне. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего толкнул парня ногой.
Видео инцидента опубликовано в Instagram.
Сообщается, что конфликт произошёл на станции метро Арсенальная.
Молодые люди снимали рекламу для соцсетей. Одному из парней надели на голову "конус", в который залили молоко и насыпали хлопья. Когда ему стало нечем дышать, он вылил содержимое на пол.
Мужчина сделал им замечание, однако они его проигнорировали. Подросток снова вылил молоко на пол вагона. Тогда пассажир ударил его ногой в спину.
Вас также могут заинтересовать новости
- "Мы бух*ем": в Киеве девушки устроили вечеринку посреди кладбища (видео)
- В Хмельницком девушка станцевала на памятнике Героям Небесной сотни (видео)
- В Житомирской области подросток подстрелил 11-летнего мальчика из пневматического ружья
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram