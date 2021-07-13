Чем закончился инцидент - неизвестно.

В киевском метрополитене компания подростков устроила беспорядок в вагоне. Один из пассажиров сделал им замечание, после чего толкнул парня ногой.

Видео инцидента опубликовано в Instagram.

Сообщается, что конфликт произошёл на станции метро Арсенальная.

Молодые люди снимали рекламу для соцсетей. Одному из парней надели на голову "конус", в который залили молоко и насыпали хлопья. Когда ему стало нечем дышать, он вылил содержимое на пол.

Мужчина сделал им замечание, однако они его проигнорировали. Подросток снова вылил молоко на пол вагона. Тогда пассажир ударил его ногой в спину.

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Автор: Людмила Жерновская