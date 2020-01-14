Депутат Киевсовета считает, что столица должна вернуть себе прибыльные электрические сети

За счет дохода от электросетей столичные теплосети можно привести в надежное состояние за 5 лет, заявляет Владимир Левин.

Депутат Киевсовета Владимир Левин считает, что Киев должен вернуть себе все коммунальные электрические сети, которые остаются у ДТЭК.

«Киев должен вернуть себе электрические сети. Все электросети в Киеве – это собственность киевлян. Электрический комплекс приносит миллиарды в год. Т.е., это доходность бизнеса, которая позволяет вам содержать и восстанавливать тепловые сети. Сегодня мы берем наши электрические сети и доход от них направляем в ремонт тепловых сетей. И в таком случае мы тепловые сети восстановим в течение 5 лет», - заявил Левин.

Он напомнил, что КГГА в 2018 году инициировала проект решения о продаже компании ДТЭК электросетей города, причем всего за 440 млн грн. При этом, по словам депутата, реальная стоимость может составить около 5 млрд грн.

«Киеву нужно получать доходы от своих активов, а не продавать их», - подчеркнул Левин, возглавивший рабочую группу для изучения вопроса продажи коммунальных электросетей, созданную на заседании Киевсовета.

Читайте такжеВ Киевсовете считают, что ЧП возле ТРЦ Ocean Plaza произошло из-за неправильно проведенных гидравлических испытаний

По мнению Левина, Киев должен был вернуть электросети в свое пользование вместе с тепловым комплексом, и эти два блока нельзя было разделять.

«Мы им передали тепловой и электрический комплекс, все сети, как электрические, так и тепловые, а также завод «Энергия» и две тепловые станции – ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6. Это все амортизировалось, но с 2006 года вся амортизация была направлена на электрические сети, т.е., их развивали, а на восстановление тепловых сетей амортизацию не использовали», - сказал Левин.

Он уточнил, что амортизация включена в тариф и оплачивалась киевлянами. «Амортизацию насчитывают людям в тарифе. Все 20 лет киевляне платили амортизацию, на систему износа, на восстановление труб. Но баланс, который должен был отправиться с износа на восстановление труб, с 2006 года был направлен в электрические сети города Киева», - подчеркнул депутат.

Как заявил Левин, таким образом, Киев не получил минимум 8 млрд грн, которые являются собственностью киевлян, а по прогнозам - городу на восстановление тепловых сетей сегодня необходимо приблизительно 10 млрд грн.

По его словам, в подписанном с компанией договоре 2001 года сказано, что «все улучшения, которые получены в процессе работы компании ДТЭК, делятся, являются совместными».

«В Киеве собирались платежи с населения, но на восстановление тепловых сетей они не были направлены, а направлены на создание электрических сетей, которые остались у ДТЭК. В 2001 году ДТЭК передали больше 50% электросетей Киева. Они взяли себе амортизацию и построили за этот счет новые сети и должны были отдать их нам. Так написано в договоре. Но они нам ничего не отдали», - отметил Левин.