Рада рассмотрит закон о столице, Киеву нужна полная перезагрузка – Ткаченко

Внесенный в повестку дня законопроект должен четко определить функции мэра города, Киевсовета и районных советов.

В четверг, 19 сентября, в повестку дня Верховной Рады внесли законопроект о столице.

Читайте такжеДепутаты Киевсовета заявляют о намерении Кличко окончательно узурпировать власть в столицеОб этом у себя на странице в Facebook сообщил нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

«Он (законопроект – УНИАН) приводит к европейским нормам принципы самоуправления в городе и четко определяет функции мэра города, Киевсовета и районных советов, которые должны восстановить свое функционирование. А также определяет контрольные, а не управленческие полномочия центральной власти в Киеве», – отметил Ткаченко.

По его мнению, столице нужна полная перезагрузка – изменение и мэра, и Киевсовета. Как отметил Ткаченко, должны прийти люди, «которые смогут качественно решать болезненные вопросы эффективно управлять процессами в городе, а также имеют доверие киевлян».

«Кличко не может руководить Киевом. Вторая попытка Кличко собрать «коммерческую» сессию Киевсовета прикрываясь острыми социальными вопросами, опять провалилась. На этот раз он сам признал, что потерял контроль и не способен управлять городом. Мэр хочет распустить Киевсовет, хотя речь идет о том, что именно депутаты не доверяют ему», – написал Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Кличко обратился к Верховной Раде с инициативой распустить Киевсовет VIII созыва и назначить досрочные местные выборы в столице.