Погода помешала Харьковщине получить качественное зерно

Харьков. 14 августа. УНИАН. Почти 70% собранного хлеба относится к фуражу. Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной государственной администрации Виктор ЗВЕРЕВ.

По его словам, хотя каждый десятый гектар ранних зерновых и было засеяно элитными семенами, но погодные условия не содействовали развитию растений. Холод в начале лета, а затем дожди помешали усвоению растениями азота, что негативно повлияло на накопление клейковины и белка в зерне.

В.ЗВЕРЕВ сказал, что поскольку зерно низкого качества, то аграрии не получат ожидаемой прибыли. При расходах на выращивание 1 тонны зерна в 700 грн. крестьянам предлагают продавать фураж за 720-730 грн, в то время как минимальная цена зерна 3 класса составляет 1250 грн.

Справка. Харьковская область уже намолотила 3,2 млн. тонн, собрав ранние зерновые из 98% площадей, которые подлежат сбору.