Радуцкий предлагает обсудить этот вопрос на заседании СНБО.

Выплаты компенсаций медикам, которые получили инвалидность после COVID-19, практически остановились.

Читайте такжеПочти 20 миллионов: семьям умерших от COVID-19 медиков выплатили страховкуОб этом в Facebook сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он напомнил, что с 1 июля 2020 года действует закон о страховых выплатах медикам или их семьям, которым предусмотрена компенсация от государства в двух случаях: если медицинский работник признан инвалидом и если болезнь привела к смерти.

«В случае смерти медицинского работника процедура более-менее работает», - отметил Радуцкий.

По его данным, на 1 апреля 2021 года страховые выплаты получили 83 семьи на сумму 132 млн грн.

«А вот выплаты медикам, которые переболели COVID-19 и стали инвалидами, практически остановились. Два месяца компенсацию от государства получили 8 человек, по состоянию на начало апреля - 10 человек», - сообщил Радуцкий.

Он добавил, что к нему регулярно обращаются медицинские работники, получившие осложнения после коронавирусной болезни. Радуцкий добавил, что с начала года направил несколько депутатских обращений в Фонд социального страхования и Министерство здравоохранения, в частности, в отношении медсестры из Тернопольской области Галины Радловской и врача из Киевской области Евгения Бакуновского. «В отношении Радловской удалось достичь выплат, по поводу Бакуновского - еще ожидаю ответа от министерства», - отметил он.

Председатель комитета ВР считает, что в Минздраве должны разработать документы, которые позволят разблокировать страховые выплаты. «Фактически за год пандемии Министерство здравоохранения не смогло упростить процесс получения компенсации от государства» - отметил Радуцкий.

По его словам, вопрос о выплатах можно вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. «Сохранение кадрового потенциала медицинских работников - это, безусловно, вопрос нацбезопасности. СНБО демонстрирует быстрые и эффективные решения. Совет может принять политическое решение, в результате которого соответствующие чиновники будут отстранены от выполнения обязанностей», - считает Радуцкий.

Как выход из ситуации, по его словам, может быть и создание отдельной структуры, которая будет заниматься вопросами выплат. «Забрать функции у Фонда соцстраха и Минздрава относительно страховых выплат медикам и создать отдельную структуру, которая бы занималась этим вопросом более эффективно. Этот путь очень сложен: нужно менять нормативно-правовую базу и наделить новую структуру полномочиями», - подчеркнул он.

Еще одним выходом из ситуации, по его мнению, - чтобы выплатами занимались местные власти.

«В некоторых регионах местные власти ввели дополнительные выплаты медицинским работникам, заболевшим коронавирусом. Например, в Одессе, Харькове и Днепре предусмотрены компенсации для медиков», - добавил он.

Радуцкий признает, что любой из предложенных им вариантов не является идеальным. «У них есть свои плюсы и минусы. Вероятно, есть и другие способы, которые позволят более эффективно решить проблему с выплатами. Худший вариант - ничего не делать и смотреть, как врачи окончательно теряют веру в способность власти придерживаться обещаний», - добавляет он.

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Автор: Надя Пришляк