Если в 2020 году для организации медицинской помощи застрахованным было выплачено более 2,7 млрд грн, то по прогнозу этого года цифра увеличится до 3,5 млрд грн.

В Украине за год существенно выросли выплаты по полисам добровольного медицинского страхования.

Об этом свидетельствуют свежие отчеты от страховых компаний.

В частности, если в 2020 году для организации медицинской помощи застрахованным было выплачено более 2,7 млрд грн, то по прогнозу этого года цифра увеличится до 3,5 млрд грн.

Например, страховая компания "ИНГО" в этом году уже оплатила за лечение своих клиентов более 220 млн грн, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Заместитель председателя правления компании Сергей Майстренко отмечает, что главная причина такого роста связана с увеличением количества застрахованных. Вместе с тем улучшается покрытие страховых полисов, в результате чего растет объем собранных премий. Так, за 9 месяцев 2021 года продажа полисов добровольного медицинского страхования (ДМС) "ИНГО" увеличилась на 26,3%.

В то же время, по словам эксперта компании, положительная динамика на рынке медицинского страхования в Украине наблюдалась еще до пандемии, а коронавирус лишь усилил ее, создав еще большую потребность в качественной медицинской помощи.

"Мы обеспечиваем эту потребность. Статистика продажи полисов добровольного медицинского страхования показывает, что доверие к нему растет. Сейчас все больше наших клиентов выбирают расширенное покрытие, которое дает больше возможностей", – прокомментировал Майстренко.

В то же время, по его словам, в этом году застрахованные лица стали чаще обращаться за медицинскими услугами, что в свою очередь способствовало росту показателей выплат. Также среди опосредованных причин называют инфляцию.

Справка УНИАН: Добровольное медицинское страхование (ДМС) является современным и эффективным средством планирования расходов на медицинское обслуживание, которое гарантирует получение медицинской помощи и полную или частичную компенсацию расходов на медикаменты за счет страховой компании.

АО "Страховая компания "ИНГО" имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. "ИНГО" является полным членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), членом Американской торговой палаты (АСС), Европейской бизнес ассоциации (EBA) и Международной торговой палаты (ICC). 15 ноября 2021 года рейтинговое агентство "IBI-Рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АО СК "ИНГО" по национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА, прогноз "в развитии".

Автор: Григорий Бондарь