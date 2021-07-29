Наибольшее количество компенсаций утраченного заработка за время лечения профессионального заболевания COVID-19 начислено в Киевской области.

С начала пандемии коронавируса Фонд социального страхования (ФСС) принял на финансирование более 9,2 тыс. листков нетрудоспособности от медицинских и других работников больниц, выданных в случае острого профзаболевания COVID-19.

Об этом говорится в сообщении на сайте ФСС. В общем помощь начислена на сумму более 41,2 млн грн. На оплачиваемых за средства Фонда больничных работники больниц провели 108 тыс. дней.

За время лечения острого профессионального заболевания COVID-19 медицинским и другим работникам больниц, которые заразились во время выполнения должностных обязанностей, ФСС компенсирует утраченный заработок в размере 100 % среднего дохода независимо от продолжительности стажа.

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Наибольшее количество компенсаций утраченного заработка за время лечения профессионального заболевания на COVID-19 начислено в Киевской области – здесь врачи, медсестры, медбратья и другие работники здравоохранения провели на больничных почти 12,7 тыс. дней, сумма компенсаций составила 5,4 млн грн. Наименьшее – в Луганской (322 дня на сумму 182 тыс. грн).

В Фонде напомнили, что острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19 считается несчастным случаем на производстве и предусматривает расширенный перечень страховых гарантий от ФСС.

Так, кроме компенсации утраченного дохода за время лечения от коронавирусной болезни, Фонд финансирует для них:

● единовременное пособие за средства госбюджета в случае смерти медика;

● единовременное пособие за средства госбюджета в случае установления инвалидности;

● единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае смерти медицинского работника для членов его семьи (в размере 100 прожиточных минимумов);

● единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае смерти медицинского работника для лиц, находившихся на его иждивении (в сумме 20 размеров прожиточного минимума);

● единовременную страховую выплату за средства Фонда в случае установления стойкой утраты трудоспособности, инвалидности (размер зависит от степени потери трудоспособности исходя из 17 размеров прожиточного минимума);

● пожизненную ежемесячную страховую выплату для медицинского работника, которому установлена стойкая утрата трудоспособности, инвалидность (размер ежемесячного пособия полностью компенсирует утраченный заработок зависимости от процента потери трудоспособности);

● ежемесячную страховую выплату в случае смерти медика для лиц, имеющих на нее право;

● также для медицинских работников, которым установлена стойкая утрата трудоспособности, инвалидность, Фонд финансирует почти 20 видов медицинских и социальных пособий, в частности, лечение и медицинскую реабилитацию, регулярное санаторно-курортное лечение с определенной периодичностью.

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Автор: Ирина Погорелая