Процесс заключения договоров страхования квартир на сегодня максимально упрощён - участник рынка

В страховой компании “ИНГО» отметили, что страховать можно даже арендованные квартиры.

Страховые компании в Украине на сегодня максимально упростили процесс заключения договоров страхования квартир.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинской страховой компании «ИНГО».

«Сегодня страховые компании максимально упростили процесс принятия на страхование обычных квартир. Оформление полиса не требует предварительного осмотра, стоит примерно как автостраховка ОСАГО, а сам процесс выпуска договора занимает считанные минуты», - сообщили в пресс-службе.

В компании отмечают, что страховать можно даже арендованные квартиры.

В частности, для оформления полиса не нужно предоставлять документ о праве собственности, он может понадобиться только для получения возмещения ущерба.

«Очень немногие простые украинцы имеют страховые полисы для защиты имущества», - подчеркнули в «ИНГО».

Также в компании отметили, что владельцы недвижимости и арендаторы могли бы уменьшить потери благодаря рыночным инструментам, таким как страхование, а не за счет местного бюджета. Тем более, что страхование позволяет значительно эффективнее решать вопросы финансирования ликвидации последствий убытков.

«Условно обязательный вид страхования может быть выгодным для всех, в том числе и для государства. Простой и понятный страховой продукт, без сложных калькуляторов и процедур...Все это делает страхование недвижимости достаточно перспективным для более активного развития», - подытожили в страховой компании.

Справка УНИАН. Страховая компания «ИНГО» имеет 25-летний опыт работы на украинском рынке и входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений.

Компания имеет 29 лицензий на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам.

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