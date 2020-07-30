В Украине среднедневное пособие по уходу за больными детьми выросло более чем на 20%

Выплаты получили 134,4 тысячи застрахованных лиц.

Среднедневной размер пособия по уходу за больными детьми и родственниками от Фонда социального страхования Украины (ФССУ) составил по итогам полугодия 303,85 грн, что на 52,48 грн, или 20,9%, больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщила пресс-служба ФССУ, в январе-июне 2020 года украинские работники провели 1,279 млн дней, ухаживая за больными детьми и родственниками.

«Фонд соцстрахования компенсировал утраченный за это время заработок, начиная с первого дня и за все время ухода, на сумму 388,9 млн грн. Выплаты получили 134,4 тысячи застрахованных лиц», - сказано в сообщении.

Читайте такжеФонд соцстрахования за первое полугодие компенсировал почти 5 миллиардов гривень по больничным

В ФССУ напомнили, что оказание помощи по временной потере трудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 14 лет осуществляется за весь период, в течение которого ребенок, по заключению врача, нуждается в уходе, но не более 14 календарных дней, а в случае стационарного лечения - за все время пребывания застрахованного лица в стационаре вместе с больным ребенком.

Пособие по уходу за больным членом семьи выплачивается не более чем за три календарных дня, а в исключительных случаях, с учетом тяжести болезни и бытовых обстоятельств, - не более чем за семь календарных дней.

Как сообщал УНИАН, Фонд социального страхования Украины за первые 6 месяцев 2020 года профинансировал пособия по беременности и родам на 2,4 млрд грн, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram