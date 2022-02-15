Определен коридор с глубинами на уровне 15-22,5 метра для безопасного захода торговых судов в порты.

Украина определила коридор с глубинами на уровне 15-22,5 метра для безопасного захода торговых судов в черноморские порты.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Специальные суда ГУ "Госгидрография" в рекордные сроки провели 450 километров линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки. Исследования подтвердили безопасность для судоходства морского коридора между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой", - говорится в сообщении.

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию Украина не допустила блокирования работы черноморских портов.

"Определенный благодаря проведенному исследованию коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу. За минувшие сутки мы фиксировали бесперебойный трафик торговых судов. Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор, минуя зону незаконных военных учений РФ", – цитирует министра его пресс-служба.

Оперативная информация по результатам гидрографических работ ГУ "Госгидрография" уже объявлена в прибрежных предупреждениях Украины и будет опубликована в Сообщениях мореплавателей.

"С целью помочь капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик, в ближайшее время будет сделана крупномасштабная врезка на навигационные карты с подробной информацией о состоянии глубин в морском коридоре. Также определены координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкого установления границ морского коридора", - сказано в сообщении.

Ситуация вдоль украинского побережья:

Россия из-за морских учений заблокировала судоходство на больших участках вдоль украинского побережья Черного и Азовского морей. Запрет действует с 23:00 (по киевскому времени) 13 февраля и до 23:00 (по Киеву) 19 февраля, когда эти учения должны завершиться.

11 февраля Администрация морских портов Украины сообщила, что проход судов в украинские порты в Черном море будет заблокирован на период военных "учений" РФ.