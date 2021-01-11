Правительство Индонезии при участии компании обязательного страхования пассажиров от несчастного случая выплатит компенсации родственникам жертв авиакатастрофы.

В Индонезии готовы выплатить компенсации в связи с авиакатастрофой Boeing 737-500.

Об этом сообщает портал "Страхование Украины".

Как сообщается, разбившийся лайнер был застрахован индонезийской компанией CIU Insurance.

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Авиакомпания совместно с CIU Insurance разработали специальный продукт страхования путешествий. Кроме этого, страховщик обеспечивал еще некоторые виды авиационного страхования, включая страхование ответственности перевозчика, страхование корпуса лайнера во время эксплуатации, покрытие риска терроризма, пиратства или боевых действий.

Правительство Индонезии при участии компании обязательного страхования пассажиров от несчастного случая Jasa Raharja выплатит компенсации родственникам жертв авиакатастрофы по 50 млн индонезийских рупий (около 100 тысяч гривень - УНИАН).

Jasa Raharja также возместит расходы на погребение тем, у кого нет наследников, с дополнительной компенсацией в размере 4 млн индонезийских рупий и дополнительным пособием в виде возмещения расходов на скорую помощь в размере 500 тысяч индонезийских рупий.

Крушение самолета в Джакарте: что известно:

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Boeing 737-524 исчез с радаров вскоре после взлета из аэропорта Джакарты.

На борту было 62 человека, в том числе десять детей.

10 января 2021 года полиция Джакарты получила пакет с останками, найденными после крушения Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air.

10 января 2021 года сообщили об обнаружении черных ящиков разбившегося Boeing 737.

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Автор: УНИАН