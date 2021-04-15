Непосредственно обеспечивать реализацию президентской программы будет созданное в 2020 году ЗАО «Укрфінжитло».

Верховная Рада 263 голосами «За» 13 апреля поддержала законопроект, позволяющий в ближайшее время выдать около 8 000 ипотечных кредитов и передать в финансовый лизинг 12 000 квартир. По словам заместителя руководителя Офиса Президента, координатора программы «большое строительство» Кирилла Тимошенко, программа ипотечного кредитования в дальнейшем будет существенно расширена.

Об этом сообщает в Facebook "Укрфинжитло", чьей обязанностью является выполнение программы "Доступное жилье".

«Это второй этап внедрения президентской инициативы для обеспечения граждан Украины доступным жильем. Вскоре мы существенно масштабируем имеющуюся программу ипотеки под 7%, обеспечив развитие рынка ипотечного кредитования», - прокомментировал Тимошенко принятый Радой законопроект №5308 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Принятый депутатами законопроект позволяет внедрить финансово-кредитные механизмы для обеспечения граждан Украины жильем и приступить к надлежащей реализации программы доступного жилья.

Заместитель председателя ОП напомнил, что, согласно программе доступного ипотечного кредитования, гражданам Украины предоставляется возможность получить кредит для приобретения жилья под фиксированные 7% годовых на срок до 30 лет с первым взносом 20%.

«Также в рамках программы будет использован новый финансово-кредитный механизм лизинга жилья. Купить жилье в лизинг под 5% годовых смогут сотни семей медиков, военнослужащих, педагогов, полицейских и спасателей», - добавил Тимошенко.

Непосредственно обеспечивать реализацию президентской программы будет создано в 2020 году ЗАО «Укрфінжитло».

"Сотни тысяч граждан нуждаются в улучшении жилищных условий, но при имеющихся обстоятельствах большинство из них не может себе позволить приобрести жилье. Во всех развитых странах мира функционируют подобные масштабные государственные программы», - сказал генеральный директор ЗАО «Укрфінжитло» Василий Шкураков.

«Укрфінжитло» также напоминает, что в январе правительство утвердило постановление об удешевлении стоимости ипотечных кредитов до 7%, а уже в марте были подписаны первые ипотечные договоры.

Напомним, ранее Кирилл Тимошенко сообщал, что программа «Доступное жилье» стала дополнением действующей широкомасштабной президентской инфраструктурной программы «Большая стройка».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь