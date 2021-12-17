На погашение задолженности по выплате пособий по больничным будет направлено 1,7 млрд грн финансовой помощи из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования (ФСС). "Выделенная решением Правительства финансовая помощь позволит Фонду социального страхования погасить большую часть задолженности по финансированию пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам", - отмечается в сообщении.
В Фонде подчеркнули, что эти средства позволят осуществить выплаты для 330 тыс. застрахованных лиц.
В ФСС пояснили, что задолженность накопилась из-за резкого роста количества листков нетрудоспособности, которые передаются в Фонд на финансирование, в связи с пандемией. "По итогам 11 месяцев этого года украинские работники провели на больничных 36,7 млн оплачиваемых за средства ФСС дней – это на 6,8 млн дней больше, чем за тот же период 2020-го, когда уже наблюдался существенный рост из-за распространения COVID-19", - указали в ФСС.
В течение этого года потребность в расходах на больничные и страховые выплаты превышала доходы фонда от доли ЕСВ. Так, по итогам ноября превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ составило более 2,7 млрд грн (с учетом задолженности, накопившейся на начало месяца).
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