В Фонде подчеркнули, что эти средства позволят осуществить выплаты для 330 тыс. застрахованных лиц.

На погашение задолженности по выплате пособий по больничным будет направлено 1,7 млрд грн финансовой помощи из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом говорится в сообщении Фонда социального страхования (ФСС). "Выделенная решением Правительства финансовая помощь позволит Фонду социального страхования погасить большую часть задолженности по финансированию пособий по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам", - отмечается в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что эти средства позволят осуществить выплаты для 330 тыс. застрахованных лиц.

В ФСС пояснили, что задолженность накопилась из-за резкого роста количества листков нетрудоспособности, которые передаются в Фонд на финансирование, в связи с пандемией. "По итогам 11 месяцев этого года украинские работники провели на больничных 36,7 млн оплачиваемых за средства ФСС дней – это на 6,8 млн дней больше, чем за тот же период 2020-го, когда уже наблюдался существенный рост из-за распространения COVID-19", - указали в ФСС.

В течение этого года потребность в расходах на больничные и страховые выплаты превышала доходы фонда от доли ЕСВ. Так, по итогам ноября превышение потребности в расходах над фактическими доходами от доли ЕСВ составило более 2,7 млрд грн (с учетом задолженности, накопившейся на начало месяца).

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Автор: Ирина Погорелая