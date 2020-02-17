Украина будет договариваться с Ираном о выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ от имени пяти стран

Украина должна договориться с Ираном о единой сумме, которая будет выплачена всем странам за каждого погибшего гражданина.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина будет вести переговоры с Ираном о выплате компенсаций за сбитый самолет «Международных авиалиний Украины» от имени пяти стран - Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым брифинге в аэропорту «Борисполь» после церемонии закладки сквера памяти жертв украинского самолета, сбитого под Тегераном.

Руководитель МИД рассказал о договоренности в рамках Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы украинского самолета рейса PS752 (Украина, Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан) относительно суммы компенсаций, которую должен уплатить Иран за уничтожение украинского самолета.

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«Сейчас мы договорились о следующем: Украина будет вести переговоры от имени всех пяти стран, и то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех стран... Это была наша принципиальная позиция. Мы достигли этой позиции. Будем защищать права наших людей в первую очередь, но также и тех, кто были с ними на одном рейсе», - сказал Пристайко.

По его словам, сумма компенсаций, которая обсуждалась, «она стандартная, та, которая записана в документах».

Также Пристайко отметил, что речь идет о нескольких выплатах.

«В первую очередь, это наше украинское правительство. Вы помните, оно выделило первую помощь. Это не была компенсация, это помощь семьям. Второе - что происходит сейчас. Мы говорили с руководителем МАУ. Ведется работа со страховой компанией, которая должна выплатить. Есть известные стандартные схемы с международными конвенциями, по которым ведётся эта работа. И третий этап - это работа с иранскими властями по компенсациям как семьям погибших, так и в конце концов, нашей компании за уничтоженный самолет», - заявил он.