Доля страхования в ВВП Украины к 2025 году должна составлять не менее 2% - НБУ

Согласно расчетам НБУ, уровень приемлемых активов в структуре общих активов страховых компаний через пять лет должен быть не ниже 80% .

Доля страхования в ВВП Украины должна возрасти с нынешних 1,4% не менее чем до 2% к 2025 году, говорится в Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года, обнародованной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно документу, уровень приемлемых активов в структуре общих активов страховых компаний через пять лет должен быть не ниже 80% (по состоянию на 30 сентября 2019 года - 73%). С помощью "европротокола" должны урегулироваться 50% ДТП (на сегодня 35%), и все договоры ОСАГО должны заключаться только в электронной форме (в настоящее время 5%)

Стратегия также предусматривает создание реестра страховых посредников и централизованной онлайн базы данных по договорам страхования с возможностью контроля их заключения и действия.

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Кроме того к 2025 году с целью создания условий для привлечения долгосрочных ресурсов предполагается увеличить долю страхования жизни в общем объеме полученных чистых страховых премий с 10,9% не ниже чем до 20%.

Предполагается также отмена видов страхования, в том числе обязательных (43 вида) и переход на классы страхования.

Стратегия предусматривает введение единых стандартов корпоративного управления и системы внутреннего контроля для участников финансового сектора с учетом принципа пропорциональности, а также 100%-ное обеспечение прозрачной структуры собственности участников небанковского финансового сектора.

Как сообщалось, НБУ, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, Фонд гарантирования вкладов физлиц и Министерство финансов 16 января подписали Стратегию развития финансового сектора Украины до 2025 года.