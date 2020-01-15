Дипломат объяснил, как Иран будет выплачивать компенсации за сбитый самолет МАУ

Дипломат объяснил, что и размер компенсации и сроки ее выплаты являются предметом договоренностей сторон.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Владимир Василенко рассказал, что компенсация за сбитый в Тегеране (Иран) украинский пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ должна быть адресной.

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"Компенсацию получит не государство Украина, а родственники погибших и авиакомпания", – пояснил он в комментарии «Обозревателю».

По мнению дипломата, учитывая то, что Иран признал свою вину за катастрофу, необходимости в созыве Совета безопасности ООН нет. "Сейчас гораздо важнее другое – вопрос компенсации", – подчеркнул он.

Василенко объяснил, что и размер компенсации, и сроки ее выплаты являются предметом договоренностей сторон. "Сначала договариваются о формуле, по которой будет вычислен объем компенсации, затем согласовываются сроки реальной компенсации".

Дипломат также рассказал о двух международных документах, которые могут быть применены, – Варшавская конвенция 1929 года и Монреальськаяконвенция 1999 года о правилах международных воздушных перевозок. "В них предусмотрены критерии компенсации", – пояснил он.