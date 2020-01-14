ВР обратилась к Ирану с призывом признать свою полную ответственность за сбитие украинского самолета - заявление

Парламент призывает мировое сообщество поддержать Украину в проведении расследования, наказании виновных и осуществлении иранской стороной всех компенсационных выплат.

Верховная Рада Украины обратилась к Исламской Республике Иран с призывом признать свою полную ответственность за сбитие украинского самолета.

За постановление (регистрационный номер 2726), которым одобряется заявление Верховной Рады Украины в связи с трагической гибелью пассажиров самолета рейса PS 752 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в результате его сбития Исламской Республикой Иран», проголосовали 368 народных депутатов Украины.

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«Верховная Рада Украины ожидает официальных извинений Исламской Республики Иран за сбитие украинского самолета и гибель его экипажа и пассажиров, а также призывает Исламскую Республику Иран признать свою полную ответственность», - сказано в заявлении.

В документе содержится призыв к мировому сообществу и международным организациям поддержать Украину в ее настаивании о проведении расследования, установления всех виновных, их надлежащего наказания, возвращения тел погибших и осуществления иранской стороной всех компенсационных выплат.

Также выражаются соболезнования семьям и близким всех погибших и парламентам стран, граждане которых стали жертвами катастрофы, коллективу авиакомпании МАУ, «в связи с утратой коллег, высокий профессиональный уровень которых не вызывает никаких сомнений».

ВР настаивает на необходимости проведения прозрачного, независимого и всестороннего расследования обстоятельств этой трагедии и призывает руководство Ирана к открытому сотрудничеству с иностранными государствами и международными организациями, а также оказанию всевозможного содействия в их работе.

ВР призывает Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) принять меры по своевременной оценке рисков полетов гражданской авиации с целью предотвращения подобных трагедий в будущем, а также обращается ко всем международным партнерам с предложением сообща разработать для этого действенные политические и технические механизмы.

Верховная Рада обращается к органам государственной власти Украины с призывом в полной мере информировать общество о результатах расследования катастрофы.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.