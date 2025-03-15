В ТЦК на Полтавщине двое мужчин порезали руки, чтобы избежать мобилизации: как их накажут

В ТЦК такие действия назвали позорными и трусливыми, а также предупредили, что фигуранты будут отвечать за это как военные.

В Кременчугском районном ТЦК и СП двое мужчин совершили самокалечение, пытаясь избежать мобилизации.

Как сообщает Полтавский областной ТЦК и СП, инциденты произошли вчера, 14 марта. Около 15 часов на сборном пункте 25-летний гражданин демонстративно начал царапать себе руки ключами после того как узнал, что он был признан годным к военной службе. Около 18 часов того же дня подобные действия стеклом от разбитой бутылки повторил 32-летний военнообязанный.

"В обоих случаях первичную медицинскую помощь оказали врачи военно-врачебной комиссии. Скорая помощь, прибывавшая по вызову дежурного ТЦК, констатировала тот факт, что угрозы жизни граждан не было. Но поскольку "мужчины" заявляли, что лучше убьют себя, чем станут на защиту своей страны их доставили в психиатрическое отделение", - говорится в сообщении.

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В областном ТЦК отметили, что в СМИ такие действия военнообязанных назвали "попытками суицида", но фактически это были попытки уклонения от мобилизации.

"Несмотря на то, что эти позорные поступки трусости и самоповреждения получают распространение в медиа как "попытка суицида", командование Полтавского областного ТЦК и СП рассматривает их именно как попытку уклонения от военной службы. Ведь в обоих случаях это проводилось демонстративно, на глазах у свидетелей, без всякой угрозы для жизни или здоровья, понимая что присутствующие рядом врачи успеют оказать необходимую помощь. Поэтому ни о какой попытке лишить себя жизни даже речи быть не может", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в обоих случаях граждане уже прошли ВВК и были признаны годными к военной службе, в частности психиатром. Соответственно они уже были мобилизованными и ожидали отправки в учебный центр как военнослужащие. После лечения их действия правоохранители будут рассматривать именно как военных.

"Статья 409 Уголовного кодекса Украины за уклонение от военной службы путем самокалечения в условиях военного положения предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующие сообщения уже направлены в правоохранительные органы", - добавили в ТЦК.

Другие новости о работе ТЦК

Ранее УНИАН сообщал о реакции Сырского на последние нападения на работников ТЦК. "Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы защитить наше государство и Украинский народ. В условиях полномасштабной войны это невозможно без мер мобилизации", - написал он.

Кроме того, другой военный рассказал о работе в ТЦК, в частности, о том, что их обвиняют во всех "смертных грехах" и даже в дырявых границах.

Например, недавно ему пришлось сообщить родителям о смерти их 23-летнего сына - молодого офицера, который только что закончил военный вуз. Никто не хотел браться за это, но ему пришлось, потому что "кому-то нужно было это сделать".

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