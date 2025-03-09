Геннадий ответил, примет ли это предложение.

Известный украинский актер-воин Геннадий Попенко, который недавно рассказал о самочувствии после травмы на фронте, поделился планами на будущее.

45-летний мужчина после травмы колена и двух операций до сих пор по документам числится в армии. Однако он еще не решил, что будет делать дальше после реабилитации, но уже получил предложение по работе.

"Прохожу ВВК на определение пригодности для службы. Возможно, как следствие, будет списание. Это уже как решат врачи. А вернуться и хотел бы, и нет. С одной стороны, когда тебя обнимают все твои девочки - жена и две дочери - то из таких объятий вырваться трудно. Морально. С другой стороны, есть хорошие предложения в армии, где тебя ждут и где, даже с такой ногой, ты был бы очень нужным. Кстати, одно из армейских предложений - это служба в ТЦК. Где такие, как я, кто был в армии, но сейчас имеют физические ограничения, могут продолжать службу. И, честно говоря, я задумываюсь над таким вариантом", - признался Попенко в интервью KP.UA.

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Геннадий также добавил, что его не пугает негативное отношение к ТЦК, ведь такую работу тоже нужно выполнять и улучшать.

"Общественное негативное мнение распространяется не только на ТЦК. Часто перепадает и полиции, и государственным учреждениям. Но какие действия должны следовать за такими отзывами? Закрытие упомянутых органов? Или все же переформатирование и работа над ошибками? А для этого нужны новые кадры. Это я к тому, что хейт или не хейт, а делать важные дела нужно", - подчеркнул защитник.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Тарас Стадницкий признался, что был в розыске ТЦК в начале войны.

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