23 человека считаются пропавшими без вести.

Сегодня, 19 июля, во Вьетнаме перевернулся туристический катер. На борту находились 53 человека. В результате происшествия погибли как минимум 34 человека, пишет VnExpress.

Отмечается, что катер отправился в туристический рейс с провинции Куангнинь около 12:55 по местному времени. В 13:30 судно попало во внезапный шторм и перевернулось, после чего пропал GPS-сигнал.

В издании поделились, что 11 человек удалось спасти.

На место происшествия оперативно прибыли пограничная служба, военно-морской флот, полиция и десятки судов. ВМС Вьетнама направили три корабля, два катера и 30 военных.

Среди спасенных пассажиров - 10-летний мальчик. Он был в сознании, но получил травмы. Также удалось спасти 14-летнего подростка.

Вице-премьер Вьетнама Чан Хонг Ха вечером прибыл на место происшествия и выразил соболезнования семьям погибших. Он поручил мобилизовать все силы для проведения спасательной операции.

В Лондоне разбился частный самолет - что известно

Напомним, что 13 июля в лондонском аеропорту Саутенд при взлете разбился двухмоторный самолет. На борту могли находиться до 12 человек, включая экипаж.

Согласно информации на сайте аэропорта Саутенда, четыре рейса, запланированных на вылет в воскресенье днем, были отменены. Представитель аэропорта подтвердил журналистам, что произошел серьезный инцидент.

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