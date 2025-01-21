Полковник Илья Лапин, которого обвиняют в халатном отношении к военной службе, будет находиться под стражей до 20 марта.

Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего командира 415-го отдельного стрелкового батальона 23-й отдельной механизированной бригады полковника Илью Лапина. Об этом информирует Telegram-канал "Ґрати".

В сообщении говорится, что Лапин будет находиться под стражей до 20 марта этого года.

Государственное бюро расследований подозревает полковника в халатном отношении к военной службе.

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Отмечается, что меру пресечения полковнику Лапину суд избирал в закрытом режиме. После заседания военный сообщил "Ґратам", что не признает вины и будет обжаловать решение суда.

Задержание командиров, которые провалили оборону Харьковщины в 2024 году

Как сообщал УНИАН, 20 января Государственное бюро расследований сообщило о задержании бывших командиров - двух генералов и полковника, из-за халатности которых враг смог захватить часть территории Харьковщины в мае 2024 года.

Источники УНИАН в правоохранительных органах информировали, что речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине.

Задержанным было сообщено о подозрении в халатном отношении военного должностного лица к службе, совершенном в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Бывшему командиру 415 осб будет дополнительно сообщено о подозрении в самовольном оставлении поля боя (ст. 429 УК Украины). Санкция статей предусматривает наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

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