Фигурантов задержали во время приобретения оружия для совершения преступления.

На первого заместителя министра здравоохранения готовилось покушение и это должно было быть "возмездие" за смерть женщины в больнице, где он дежурил в тот день.

Об этом сообщает СБУ и прокуратура столицы. При этом там не назвали фамилию чиновника, но на сегодня в Минздраве один первый заместитель министра - Сергей Дубров. В спецслужбе сообщили, что задержаны два сообщника, которые собирались ликвидировать чиновника в ближайшее время.

"По материалам дела, злоумышленниками оказались двое жителей Киевской области. Они несколько месяцев следили за первым заместителем министра, изучали его распорядок дня и маршруты передвижения. Чтобы ликвидировать чиновника из пистолета, они долгое время ходили в тир и практиковали навыки по стрельбе", - отметили в СБУ.

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Подозреваемые - это мужчина и женщина, подыскивали продавца оружия на черном рынке, но в момент передачи средств за пистолет их задержали в порядке ст. 208 УПК сотрудники СБУ и Нацполиции.

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("приготовлением к уголовному преступлению"; "умышленное убийство").

Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, по данным следствия, в октябре 2024 года в одной из столичных больниц в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП, умерла женщина. "Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что подозреваемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где живет специалист.

"Во время обысков у фигурантов дома изъяли оружие, патроны, предмет, похожий на гранату, а также психотропные вещества. Изъятое направлено на экспертизы, после получения выводов которых будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий подозреваемых", - детализировали в прокуратуре.

Нападения на чиновников в Киеве

В августе 2023 года в Киеве напали на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура.

По информации и.о. главы Нацполиции Ивана Выговского, правоохранители задержали двух мужчин, которые готовили нападение на чиновника налоговой службы.

Полицейские смогли предотвратить нападение именно в тот момент, когда подозреваемые с подготовленными битами уже направлялись в сторону подъезда, из которого должен был выйти потерпевший.

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