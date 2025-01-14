На Закарпатье мобилизованный украл из кабинета начальника ТЦК 27 тыс. евро и сбежал, - нардеп

По информации депутата Ольги Василевской-Смаглюк, руководитель ТЦК рассказал, что собирал эти деньги на покупку дронов для ВСУ.

На Закарпатье мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии, проник в кабинет начальника территориального центра комплектования, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

"Бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК, открыл замок двери кабинета отмычкой и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно", - рассказала она.

По ее информации, руководитель ТЦК сообщил, что эти деньги он собирал на покупку дронов для ВСУ.

Видео дня

Василевская-Смаглюк добавила, что полиция объявила беглеца в розыск. В области введен план "Перехват".

Спикер ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан сообщила УНИАН, что с заявлениями о похищении средств из ТЦК в полицию никто не обращался.

Позже депутат удалила свое сообщение из Telegram, в котором рассказала об инциденте.

Нападение на работников ТЦК в Харькове

В Харькове 13 января произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК, которые в автомобиле перевозили мобилизованных.

По данным полиции, микроавтобусу ТЦК перегородили дорогу гражданские авто. Из них вышли двое мужчин и женщина. У одного из них был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников ТЦК и начали с ними драку.

По данным СМИ, в результате повреждения авто мобилизованным удалось из него выйти.

Полиция задержала одного из нападавших на работников ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: