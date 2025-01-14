В полиции Закарпатья заявили, что с заявлением о похищении средств к ним никто не обращался / фото УНИАН

На Закарпатье мужчина, которого доставили для прохождения военно-врачебной комиссии, проник в кабинет начальника территориального центра комплектования, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно. Об этом сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

"Бывший рецидивист, который был доставлен на ВВК, открыл замок двери кабинета отмычкой и незаметно проник в кабинет начальника ТЦК, откуда похитил 27 тысяч евро, а затем сбежал через окно", - рассказала она.

По ее информации, руководитель ТЦК сообщил, что эти деньги он собирал на покупку дронов для ВСУ.

Видео дня
На Закарпатье мобилизованный украл из кабинета начальника ТЦК 27 тыс. евро и сбежал, - нардеп

Василевская-Смаглюк добавила, что полиция объявила беглеца в розыск. В области введен план "Перехват".

Спикер ГУ Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан сообщила УНИАН, что с заявлениями о похищении средств из ТЦК в полицию никто не обращался.

Позже депутат удалила свое сообщение из Telegram, в котором рассказала об инциденте.

Нападение на работников ТЦК в Харькове

В Харькове 13 января произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК, которые в автомобиле перевозили мобилизованных.

По данным полиции, микроавтобусу ТЦК перегородили дорогу гражданские авто. Из них вышли двое мужчин и женщина. У одного из них был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников ТЦК и начали с ними драку.

По данным СМИ, в результате повреждения авто мобилизованным удалось из него выйти.

Полиция задержала одного из нападавших на работников ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: