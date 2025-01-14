По версии полиции, ему помогали еще один мужчина и женщина.

В Харькове задержали мужчину, причастного к нападению на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Злоумышленники перегородили дорогу транспортному средству, перевозившему мобилизованных лиц. Из гражданских авто вышли двое мужчин и женщина. У одного из нападавших был пистолет. Они разбили стекло в автомобиле работников РТЦК и СП и начали с ними драку", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в полицию информация о происшествии поступила вчера, 13 января, в 20:10.

Полицейские установили личность одного из нападавших - ему 49 лет. В автомобиле мужчины выявили стартовый пистолет и патроны к нему. Правоохранители задержали злоумышленника, а его машину изъяли.

Следователи открыли уголовные производства ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Также полицейские разыскивают других лиц, причастных к совершению преступления.

По сообщению сайта "Антикор", в Харькове мужчина разбил окно в микроавтобусе, в котором находились двое задержанных парней.

"Все началось с того, что работники ТЦК задержали двух парней и затащили их в микроавтобус. На месте они столкнулись с сопротивлением гражданского, который, увидев происходящее, разбил окно пистолетом. После этого задержанные смогли выйти из транспортного средства, и между ними и работниками ТЦК возник конфликт", - сказано в сообщении.

На обнародованном видео видно, как мужчина с пистолетом угрожает работникам ТЦК со словами: "Сейчас застрелю".

В Харькове мужчинам предлагали выехать за границу под видом спортсменов

В Харькове задержали мужчину, который придумал необычную схему избежания мобилизации. 46-летний житель области предлагал мужчинам выехать за границу под видом спортсменов.

По данным полиции, мужчина предложил украинцу призывного возраста за 5500 долларов оформить военно-учетные документы и обеспечить ему членство в Украинской федерации каратэ, уверяя, что имеет надежные связи для влияния на должностных лиц ТЦК и спортивной организации.

Он отправил забрать аванс бывшего милиционера, который выступил в этом деле посредником. Правоохранители задержали его во время получения четырех тысяч долларов. Вскоре объявили о подозрении и самому организатору (по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

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