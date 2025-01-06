Несовершеннолетний террорист и три других агента, причастных к планированию этого преступления, были задержаны.

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть российских спецслужб, которая планировала массовый теракт среди военных в Киевской области.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, по результатам спецоперации были задержаны четверо участников агентурной сети России, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны.

"По материалам следствия, самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Враг отслеживал его передвижения в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку как только юноша зайдет в помещение", - рассказали в СБУ.

Подчеркивается, что сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный конец.

"Он думал, что СВУ взорвут после того, как он выйдет из здания", - добавили в Службе.

Так, контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и приняла меры, чтобы предотвратить теракт. Несовершеннолетний террорист и три других агента, причастных к планированию этого преступления, были задержаны.

"Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри Сил обороны, когда один "военный" взрывает других в знак протеста", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из России. Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму.

Еще один участник сети - 19-летний парень, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму с "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент.

Сам "начальный тайник" обустроили две жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб России сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте.

Во время обысков у задержанных были изъяты мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одной из агенток было изъято 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Теракты в Украине

Как сообщал УНИАН, 14 декабря возле одного из административных зданий в центральном районе Днепра произошел взрыв, в результате чего погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения, среди них - двое полицейских.

Впоследствии в СБУ заявили о задержании мужчины, который взорвал самодельное взрывное устройство возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки. Им оказался ранее судимый 37-летний житель области.

Позже суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога. Так, он будет находиться под стражей до 12 февраля.

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