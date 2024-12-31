На фронте сотрудники СБУ воюют в самых горячих точках войны.

Служба безопасности Украины (СБУ) в 2024 году стала одним из ключевых звеньев Сил безопасности и обороны благодаря успешным операциям на фронте и в тылу. Подрывы десятков НПЗ и постоянная "бавовна" в России, мощная работа морских дронов и ликвидации военных преступников – все это результаты работы СБУ в этом году. Об этом пишет эксперт Алексей Голобуцкий.

Политолог подчеркивает, что на фронте сотрудники СБУ воюют в самых горячих точках войны. "Всего с февраля 2022 года они уничтожили более 1,4 тыс. танков, более 2,5 тыс. ББМ и сотни единиц другой техники. Если посмотреть статистику Сил обороны, то каждый восьмой танк, пораженный на поле боя, – это результат работы СБУ. Спецназовцы Службы возглавляют рейтинг наиболее эффективных подразделений по поражению вражеской техники дронами. Боевые группы СБУ участвуют в Курской операции. И именно бойцы ЦСО "А" в результате жестоких боев одномоментно взяли в плен более сотни военнослужащих РФ", – считает Голобуцкий.

Эксперт напоминает, что с помощью дальнобойных дронов СБУ переносит войну вглубь РФ. "Служба еженедельно реализует уникальные спецоперации: поражены десятки НПЗ, нефтебаз, складов оружия, военных аэродромов и других важных для врага военных объектов. По оценкам Пентагона, атаки СБУ беспилотниками вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ. Кроме того, СБУ продолжила ликвидировать военных преступников прямо на территории врага. И самая яркая ликвидация года – в Москве с помощью самоката был ликвидирован начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов", – отмечает Голобуцкий.

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"СБУ действует так, как должна действовать современная спецслужба во время войны: участвует в боевых действиях, проводит уникальные спецоперации, эффективно работает контрразведка. Не случайно доверие к СБУ сейчас на самом высоком уровне за период Независимости", – резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что группа "Рейтинг" провела опрос общественного мнения по заказу Евросоюза. Уровень доверия к СБУ в этом опросе достиг отметки 73% и стал самым большим за весь период Независимости.