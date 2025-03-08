Похожий случай произошел незадолго до полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

На территории Киево-Печерской лавры рухнул крест одного из храмов. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"8 марта в 13:05 поступило сообщение о необходимости помощи в переулке Лаврском. Прибыв на место, спасатели установили, что на куполе одного из храмов частично завалился крест", - говорится в сообщении.

Чрезвычайникам пришлось задействовать специальную технику, чтобы безопасно демонтировать поврежденную конструкцию и осторожно спустить ее на землю.

Видео дня

В Сети уже окрестили это событие плохим знаком. Некоторые вспомнили, что 14 января 2022 года, ровно за 40 дней до полномасштабного российского вторжения, сильный ветер сорвал крест одного из куполов Софийского собора.

Другие чрезвычайные новости

Как писал УНИАН, на ЧАЭС наконец-то закончили ликвидацию последствий российского дроновогу удара по арке укрытия над разрушенным реактором 4-го энергоблока. Пожар и тление материалов конструкции продолжались в течение нескольких недель.

Также мы рассказывали, что в Украине прямо во время министерского совещания накрыли "крота" ФСБ. Он имел секретную информацию о стратегических предприятиях, а также доступ к тайным спутниковым снимкам. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: