Предварительно, в момент совершения ДТП она была трезвой, но отвлеклась, потому что уронила телефон и наклонилась его поднять.

В субботу, 19 июля, на улице Саксаганского в столице Mercedes въехал на летнюю террасу кафе, где отдыхали люди. Одна женщина получила серьезные ранения, ее госпитализировали. Водитель отвлеклась и не справилась с управлением. Об этом сообщила полиция Киева.

В полиции уточнили, что около 19.25 внедорожник выехал с проезжей части на тротуар, где стояли столы летнего кафе. Водитель сказала, что это произошло в момент, когда она поднимала мобильный телефон.

"Водитель авто предварительно трезвая. Она объяснила, что во время движения на пол упал мобильный телефон, который она пыталась поднять, потеряв управление", - сообщили в полиции.

Видео дня

Автомобиль травмировал одну из посетительниц кафе - 28-летнюю девушку. С телесными повреждениями ее увезли в больницу. Судя по видео, которые снимали очевидцы происшествия, девушка получила серьезную травму руки. Первую помощи ей оказали врачи скорой помощи.

Следователи и оперативники продолжают работать на месте происшествия. Сейчас в полиции не уточнили, как будут квалифицировать действия женщины, которая была за рулем Mercedes.

ДТП со скорой в Днепре

Напомним, что утром 19 июля в Днепре автомобиль скорой въехал в столб. Один из медиков погиб, еще один медработник и водитель получили телесные повреждения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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