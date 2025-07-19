Один из медицинских работников погиб на месте аварии.

В Днепре произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате чего погиб один человек, еще два человека получили телесные повреждения. Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области.

Авария произошла сегодня, 19 июля, около пяти утра на проспекте Богдана Хмельницкого.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля скорой помощи во время движения выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. В результате один из медработников получил смертельные травмы и погиб на месте. Другой медработник и водитель получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

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Как писал УНИАН, на Закарпатье пьяная водитель влетела в блокпост и убила пограничника. Инцидент произошел в городе Перечин. Как стало известно, автомобиль влетел в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

"Установлено, что 53-летняя жительница города Перечин, управляя автомобилем "BMW X5" не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила наезд на бетонное ограждение контрольно-ревизионного пункта правоохранителей. В результате аварии в больницу был доставлен 45-летний военнослужащий ГПСУ, однако от полученных травм впоследствии мужчина скончался", - рассказали правоохранители.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине перевернулся автобус, в результате чего погиб один пассажир, а еще 17 получили ранения. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 июля около 05:00 на автодороге в Петриковском районе.

"По предварительной информации, водитель автобуса "VAN HOOL" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось", - отметили в полиции.

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