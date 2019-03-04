На танкере возле Керченского пролива прекратился смертельный пожар, длившийся более месяца

В результате взрыва и пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе 21 января погибли 20 человек.

Пожар на ставшем в районе Керченского пролива танкере Maestro, прекратился. Судно со сжиженным газом горело примерно полтора месяца.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС", со ссылкой на Росморречфлот.

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"Последний очаг [пожара] погас в воскресенье в 18:50 мск (17:50 по киевскому времени, - ред.). На месте дежурит корабль "Спасатель Демидов", - отметил представитель пресс-службы.

Отмечается, что пожар на втором танкере, Candy (известен также под названием Venice), прекратился 28 февраля.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва и пожара на двух судах под флагом Танзании в Керченском проливе 21 января погибли 20 человек. Всего на обоих судах находился 32 человека, это граждане Турции и Индии.

СМИ сообщали, что один из кораблей, которые горели в районе Керченского пролива 21 января, находился под санкциями США и не смог зайти в порт. Пожар возник при попытке проведения рискованной операции - переброски топлива с одного судна на другое прямо в море.