В Киеве запретили купаться на 4-х пляжах

В Киеве запретили купаться на пляжах «Черторой» в парке Дружбы Народов, «Тельбин», «Радужный» и «Центральный» на Трухановом. После замеров воды в районе этих пляжей в СЭС пришли к выводу, что количество допустимых кишечных палочек в водоеме значительно выше нормы.

СЭС порекомендовала в ближайшие несколько дней не купаться в Днепре и во всех столичных водоемах, хотя из-за прохладной погоды.

«Непрерывные дожди смыли туда всю грязь с улиц. А в сточных водах много инфекций», — рассказали в СЭС.

Напомним, на днях СЭС вновь разрешила купаться на пляжах «Детский» и «Венеция», где ранее также обнаружили кишечную палочку.

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