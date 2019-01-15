На Львовщине госпитализирован мужчина с ботулизмом

Мужчина заболел после употребления маринованных грибов, приготовленных в домашних условиях. На сегодня его состояние чрезвычайно тяжелое.

11 января во Львовскую областную инфекционную больницу госпитализировали 25-летнего жителя Перемышльского района с ботулизмом.

Об этом 15 января в комментарии IA ZIK сообщил директор Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко. Мужчина заболел после употребления маринованных грибов, приготовленных в домашних условиях. На сегодня его состояние чрезвычайно тяжелое.

Читайте такжеВ Харькове мужчина умер от ботулизма, его жена - в реанимации

«Состояние больного остается чрезвычайно тяжелым. Тяжесть состояния обусловлена поражением всех основных органов и систем организма, проявлениями общей интоксикации, что обусловлено патологическим действием токсина ботулизма. Больному введена протиботулическая специфическая сыворотка и проводится полный комплекс лечебно-диагностических методов», – сообщил Федоренко.

Со слов директора больницы, сыворотку от ботулизма для этого больного доставляли автомобилем из Киева, поскольку ее нет в области.

Ранее в Киеве ребенок съел вяленую рыбу и попал в реанимацию с ботулизмом.