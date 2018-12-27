В Киеве ребенок съел вяленую рыбу и попал в реанимацию с ботулизмом

Больному ввели ботулинический анатоксин. Сейчас ребенок находится в больнице.

В Киеве зарегистрирован новый случай ботулизма. Из-за вяленого карася пострадал 6-летний ребенок.

Об этом сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак, передает 44.ua.

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"23 декабря в 13:35 поступило предварительное сообщение о случае заболевания ботулизмом. Заболевший 2012 года рождения, житель Соломенского района употреблял 19 декабря вяленого карася, которого приготовил отец", - рассказал Сергей Чумак.

Первоначально у пострадавшего возникли рвота и боль в животе. 21 декабря семья обратилась за неотложной медпомощью. На следующий день мальчика госпитализировали, а потом перевели в реанимационное отделение.

По словам Чумака, в этом 2018 году в столице заболели ботулизмом 11 человек, из них одна 47-летняя женщина умерла.