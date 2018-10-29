На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик - родители обратились в полицию

Родители обратились в полицию с заявлением о ненадлежащем оказании помощи ребенку.

В Мукачево Закарпатской области от кори умер 12-летний мальчик. Трагедия произошла 27 октября.

Утром около 07:00 часов 12-летний мальчик из села Страбичово был доставлен в Закарпатскую областную детскую больницу в инфекционное отделение, передает Mukachevo.net.

Состояние мальчика на тот момент было уже средней тяжести. Об этом рассказал главный врач детской областной больницы Роман Шницер.

"Предварительно врачи диагностировали у него корь. Заболевание было уже где-то около недели на дому. За медицинской помощью ранее к нам не обращался. Привит не был", - комментирует врач.

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Состояние мальчика резко ухудшилось - его перевели в реанимационное отделение.

"Уже были холодные конечности. Нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройства жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть ребенка. Такой мгновенный ход болезни", - отметил Шницер.

Почему родители не обратились за помощью раньше, пока не известно. Вместе с тем, они обратились к правоохранителям с заявлением о ненадлежащем выполнении своей работы врачами.

В Мукачевском районном отделении полиции рассказали, что сведения внесены в ЕРДР, открыто производство по ч.2 статьи 140 УК украины, то есть ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

В больнице отметили, что сначала проведут все экспертизы, а уже по их заключению будут действовать дальше.

Как сообщал УНИАН, 1 октября во Львовской областной инфекционной больнице от кори умер трехлетний ребенок.