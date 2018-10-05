Полакомились грибами и теперь в реанимации: на Львовщине отравились трое людей (видео)
17:09, 05 октября 2018Новости регионов
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Состояние двух пострадавших тяжелое, но не критическое, говорят врачи.
Отравления грибами на Львовщине. Трое мужчин из одной семьи оказались в реанимации после того, как поужинали грибами.
Состояние двух пострадавших тяжелое, но не критическое, говорят врачи. А жизни их 58-летнего отца есть угроза.
Двое сыновей и муж Софии Иванчак ели грибы. Муж – опытный грибник, говорит София. В понедельник насобирал в поле вблизи дома вешенки. Приготовил ужин и угостил сыновей. Ночью всем троим стало плохо.
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