Полакомились грибами и теперь в реанимации: на Львовщине отравились трое людей (видео)

Состояние двух пострадавших тяжелое, но не критическое, говорят врачи.

Отравления грибами на Львовщине. Трое мужчин из одной семьи оказались в реанимации после того, как поужинали грибами.

Состояние двух пострадавших тяжелое, но не критическое, говорят врачи. А жизни их 58-летнего отца есть угроза.

Двое сыновей и муж Софии Иванчак ели грибы. Муж – опытный грибник, говорит София. В понедельник насобирал в поле вблизи дома вешенки. Приготовил ужин и угостил сыновей. Ночью всем троим стало плохо.