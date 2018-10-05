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Полакомились грибами и теперь в реанимации: на Львовщине отравились трое людей (видео)

17:09, 05 октября 2018
Новости регионов
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Состояние двух пострадавших тяжелое, но не критическое, говорят врачи. А жизни их 58-летнего отца есть угроза.

Двое сыновей и муж Софии Иванчак ели грибы. Муж – опытный грибник, говорит София. В понедельник насобирал в поле вблизи дома вешенки. Приготовил ужин и угостил сыновей. Ночью всем троим стало плохо.

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Теги: #Львивщина#отравление грибами