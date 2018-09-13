Лептоспироз на Львовщине: сразу трое мужчин попали в инфекционную больницу (видео)

Врачи предупреждают, что осложнения у мужчин могут возникнуть в любой момент.

В инфекционную больницу попали сразу трое мужчин из разных районов Львовской области, у всех диагностирован лептоспироз.

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Один заразился во время купания в озере. Второй - голыми руками выносил из дома мертвых крыс. Третий, подозревают врачи, заразился во время последнего потопа. Человек черпал воду и поцарапал руку, передает ТСН.

Все больные в состоянии средней тяжести. Угрозы для жизни нет, говорят врачи. Впрочем, предупреждают: осложнения от болезни могут возникнуть в любой момент.

С начала года на Львовщине от лептоспироза умерли двое людей.