На Днепропетровщине родилась девочка-богатырь (видео)

Роды были длительными. Роженицу подбадривала вся смена.

На Днепропетровщине родился ребенок, который весит более 5 кг. Такой вес обычно у детей, которым исполнилось три месяца.

То, что Варвара будет не маленькой, врачи предупреждали, говорится в сюжете ТСН.Утро.

Юлия Лепская решила, что ребенка будет рожать сама, несмотря на то, что медики предлагали кесарево сечение. Роды были длительными. Роженицу подбадривала вся смена.

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Впервые за 16 лет опыта акушерка Светлана Матошняк достала ребенка весом 5,2 кг.

"Двое суток была выходной и продолжала думать об этих родах", - говорит врач.

Обычно дети при рождении имеют вес три с лишним килограмма, поэтому Юлю называют матерью-героиней.

"Риски рождения крупных детей присутствуют, потому что это усилие, которое нужно выполнять матери для рождения ребенка. Мама со своим заданием справилась. Врачи говорят, что малышка вполне здорова", - делится Игорь Жовтоштан, ординатор акушерско-гинекологического отделения.

Уже сегодня маму с дочкой должны выписать домой.

Ранее в Киеве на железнодорожной станции "Дарница" женщина родила ребенка прямо на скамейке на платформе.