В Киеве женщина родила на платформе вокзала "Дарница" (видео)

Дежурной на вокзале оператор сообщил, что с электрички сойдет беременная, у которой отошли воды.

В Киеве на железнодорожной станции "Дарница" женщина родила ребенка прямо на скамейке на платформе.

"Дежурная на вокзале Яна Якименко приняла роды у пассажирки прямо на платформе. Малыш не дождался врачей скорой и появился на свет под руководством работницы железной дороги", - сообщил в Facebook и. о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По его словам, новорожденная девочка и мама чувствуют себя хорошо.

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Новоявленная "акушерка" Якименко поделилась своей историей. По ее словам, оператор сообщил, что с электрички сойдет беременная, у которой отошли воды, передает Железнодорожный информационный портал.

"Ее должна была встретить я, — говорит Яна Якименко, — потому что врач в это время принимала тяжелую пациентку в медпункте. Никто и подумать не мог, что все будет так быстро. Мы вызвали скорую, а я побежала на платформу".

Яна увидела будущую роженицу, которая медленно шла с тремя тяжелыми сумками. Женщина специально ехала в столицу за две недели до родов. Прошли буквально 20 м, и беременная сказала: "Все, кажется, началось". Они дошли до последней скамейки, и ребенок почти сразу родился. У роженицы при себе были пеленки, поэтому малышку запеленали. Помогал и пассажир с опытом партнерских родов.

"Девочка родилась маленькая, я ей, как смогла, прочистила носик, и малышка стала дышать, не плакала. Положили девочку матери на живот. Через 10 минут приехала скорая", - вспоминает дежурная на вокзале.