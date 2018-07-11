Под Киевом горе-мать покинула в больнице 3-летнюю дочь (видео)

Женщину уже трое суток безуспешно ищут правоохранители.

В Вышгороде полиция задержала пьяную женщину с 3-летней дочерью, когда они бродили по улицам города. Обоих отвезли в больницу, откуда потом мать сбежала, бросив ребенка.

"Поступило сообщение, что неизвестная женщина ходит с ребенком по улице в состоянии алкогольного опьянения. Когда приехали сотрудники полиции, женщина действительно не могла себя назвать", - рассказала ТСН старший инспектор ювенальной превенции Вышгородского отдела полиции Наталья Волуйко.

Как зовут ее, маму и папу позже сказала сама девочка. "Ребенок обследуется, но она абсолютно соматически здорова. Привязана она к маме, и когда вспоминает, плачет. Говорит, что хочет к маме", - говорит заместитель главного врача с детства Вышгородской ЦРБ Тамара Макаренко.

За няню у Маргариты сейчас весь медицинский персонал детского отделения – одни с девочкой гуляют, другие кормят. Спит ребенок вместе с медсестрами, ей там выделили кроватку и горшок. "Ей спокойнее и нам спокойнее", - говорят медики. На свой возраст девочка очень развитая, умеет считать и хорошо знает все цвета. "Девочка очень умная. Скорее всего, что с ней занимались", - говорят медсестры.

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За три дня пребывания Риты в больнице мать девочки так и не появилась, только на третий день пришла бабушка, потому что увидела сообщение в соцсетях. Показывать лицо женщина категорически отказывается и убеждает, что внучка на выходных была у нее, но невестка ребенка забрала.

Чиновники уже начали рассматривать вопрос о лишении материнских прав родной матери и возможности воспитания девочки бабушкой и дедушкой. Однако прямо сейчас соцслужбы отдавать бабушке девочку не имеют права – забрать ее сможет только отец. Живет он отдельно и связи с ним родственники не имеют. "Нужно его заявление о том, что он может забрать ребенка. Такая ситуация, у нас есть предостережение, как у службы, что там и у отца, возможно, такая ситуация. Нужен акт обследования условий проживания", - рассказала руководитель службы по делам детей и семьи райгосадминистрации Екатерина Грищенко.

Если родственникам ребенок окажется не нужен, ее отдадут в приют.

Как сообщал УНИАН, в городе Подольск Одесской области умерла новорожденная девочка, которую оставили на подоконнике в роддоме.