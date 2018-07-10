В Одесской области умерла новорожденная девочка, ее оставили на подоконнике в роддоме

Ребенок был завернут в пеленки и еле дышал. Медики не смогли спасти жизнь младенца.

В городе Подольск Одесской области сегодня умерла новорожденная девочка, которую оставили на подоконнике в роддоме.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в области, сегодня врач городской больницы Подольска нашел ребенка на подоконнике в здании родильного дома. Ребенок был завернут в пеленки, и еле дышал.

Как подчеркивают в главке, медики сразу начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти младенца не смогли.

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Полицейские устанавливают причины и обстоятельства смерти младенца. Назначена соответствующая экспертиза.

В настоящее время правоохранители разыскивают роженицу. Отмечается, что к оперативно-розыскным мероприятиям привлечена кинологическая служба пограничного отряда. Пока мать ребенка найти не удалось.

Полицейские просят жителей районного центра Подольск, Подольского района и соседних районов области – Окнянского, Балтского, Захаровского – сообщать информацию о женщинах, которых видели беременными, однако новорожденные дети у них отсутствуют.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.