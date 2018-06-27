В Винницкой области произошло массовое отравление после школьных выпускных: 62 человека госпитализированы

Вспышка инфекции произошла после празднования выпускных вечеров в двух селах Чечельницкого района. Среди пострадавших - 23 ребенка.

В Винницкой области в результате пищевых отравлений после празднования школьных выпускных вечеров в двух селах Чечельницкого района госпитализированы 62 человека.

Как сообщили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Винницкой области, по состоянию на 27 июня, в инфекционном отделении Бершадской окружной больницы интенсивного лечения и в Чечельницкой больнице планового лечения находится 62 человека с признаками острой кишечной инфекции, среди которых - 23 ребенка.

Всем госпитализированным установлен предварительный диагноз «Острый гастроэнтероколит». Течение заболевания у всех больных средней степени тяжести.

Всего в праздновании выпускных вечеров в с. Бондуровка Чечельницкого района принимало участие 68 человек; в с. Стратиевка этого же района - 85 человек.

Вспышка возникла после празднования выпускного вечера в указанных селах. Праздничные ужины проводились в помещении сельского дома культуры и помещении школы.

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Блюда для празднования обоих выпускных вечеров заказывались и готовились в кафе «Вербка» (с. Вербка Чечельницкого района) и доставлялись в места проведения мероприятий (с. Бондуровка, с. Стратиевка) частным транспортом владельца кафе, без холодильного оборудования. Работники кафе были допущены к работе без пройденного медицинского осмотра в полном объеме, технологического, холодового инвентаря недостаточно, помещения требуют ремонта. Исследования питьевой воды, на которой готовились блюда, отсутствуют.

Бактериологические лабораторные исследования продолжаются. К административной ответственности привлечены владелица кафе и директор Стратиевского учебно-воспитательного комплекса.

В отделе коммуникации полиции Винницкой области сообщили, что в настоящее время установлено потребительское общество, где закупались продукты питания, следователями назначен ряд экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, на Тернопольщине по факту отравления 10 человек в Борщеве в заведении общественного питания начато уголовное производство.