На Тернопольщине по факту отравления 10 человек в заведении общественного питания начато уголовное производство

Установлено, что 25 мая 2018 года в одном из заведений общественного питания районного центра несоблюдение санитарных норм при приготовлении пищи привело к отравлению 10 человек.

На Тернопольщине по факту отравления 10 человек в Борщеве в заведении общественного питания начато уголовное производство.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что 25 мая 2018 года в одном из заведений общественного питания районного центра несоблюдение санитарных норм при приготовлении пищи привело к отравлению 10 человек. Лабораторные исследования обнаружили возбудитель сальмонеллы в мясе курицы, которую ели в тот день люди в заведении и впоследствии обратились к медикам с жалобами на расстройство здоровья.

Борщевским отделом Чертковской местной прокуратуры начато уголовное производство по факту отравления людей за ч.1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи инкриминируемого преступления предусматривает наказание в виде штрафа, ареста или ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине было госпитализировано 5 детей из-за отравления.