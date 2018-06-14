"Меня там убивали": киевлянка утверждает, что ее сына в садике довели до невроза (фото, видео)

Когда ребенок стал агрессивным и замкнутым, мама решила перевести его в другой садик.

Киевлянка Елена Кравцова утверждает, что ее маленький сын Даня после посещения детского сада получил проблемы со здоровьем и стал агрессивным и недоверчивым к взрослым.

Ребенок начал посещать садик № 225 в Соломенском районе города Киева в 2015 году. Поначалу, по словам матери, все у него было хорошо, он быстро адаптировался, передает 44.ua.

Но, как рассказывает Кравцова, вскоре стали происходить странные вещи. Однажды она пришла за своим сыном и увидела, как воспитатель шлепает другого ребенка и сильно тянет за ручку, только за то, что он встал из-за стола и взял игрушку.

Вскоре, по словам Елены, на побои со стороны воспитателя стал жаловаться и Даня. Женщина пошла к заведующей, та обещала разобраться, а воспитатель говорила, что Даня все выдумывает и никто его и пальцем не трогал.

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Кроме того, женщина говорит о том, что в группах детсада малыши постоянно наносят друг другу травмы, дерутся и кусаются.

"Я очень редко забирала своего сына целым. Постоянно были травмы, укусы, царапины. Однажды у Дани был даже болевой шок, поднялась температура. У него было 10 укусов. В садике сказали, что его покусал мальчик. Другой раз я забрала сына с опухшей красной щекой. А воспитатель так и не ответила мне, что случилось с ребенком", - рассказывает Елена.

Вскоре поведение мальчика стало меняться не в лучшую сторону – он стал агрессивным и замкнутым - мама решила перевести его в другой садик. Тем более, что у Дани начались ночные судороги, он стал плохо спать и кричать.

И пока оформлялись документы, произошла еще одна история, после которой мать обратилась в районный отдел образования и в полицию.

В конце 2017 года Елена забрала мальчика из садика с травмой головы. По словам матери, Даню побила игрушкой по голове девочка. К медсестре ребенка не отвели, а просто уложили спать. На смене была молодая воспитатель и, как рассказывает Елена, сама призналась ей, что в это время была занята посадкой клумбы. Врачи диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей головы.

В полиции женщине сказали, что не могут завести дело по факту халатности воспитателя. "Сейчас ребенку не могут поставить диагноз. Говорят, у него невроз, под вопросом эпилепсия, нарушение сна. Мы проходим курс лечения, ходим на уколы", - говорит Елена.

Также она заявила, что перевела сына в другой садик, он ходит туда с удовольствием.

"Недавно мы проходили мимо старого садика. И ребенок сказал: "Мама, это - плохой садик. Меня там убивали, но я справился, меня невозможно убить", - рассказала мать.

В состоянии ребенка педагоги винят развод родителей. Хотя, по словам мамы, развод был мирным, а отец сына проведывает и отношения у них нормальные. В слова ребенка о том, что в садике его «хотели убить» педагоги не верят.

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