Неоспоримый шедевр или полный провал. Обзор The Last of Us Part II

Перед началом стоит пояснить, что это предрелизное ревью, и мы не можем пока подробно говорить о деталях сюжета. Полная рецензия на The Last of Us Part II выйдет 18 июня.

Если говорить коротко, то The Last of Us Part II удалось не только повторить успех, но и превзойти первую часть буквально по каждому пункту. Вопреки ожиданиям хейтеров, сиквел не пытается навязать тему ЛГБТ и заигрывать с модными трендами. The Last of Us Part II – это душераздирающая драма о том, в какой мрак может погрузить жажда мести. Об этом будут писать все обзорщики. И не потому, что так говорят разработчики, а потому что именно этим пропитана игра от начала и до конца. Более того, в свете последних событий в мире, эта игра актуальна как никогда.

Нилу Дракманну с командой удалось создать великолепную историю, которая собирается в единый пазл к финалу. И более того, она очень логично продолжает сюжет первой части. Так что все недавние утечки даже близко не дают представления о том, о чем рассказывает сама игра.

А что до сексуальной ориентации главной героини, Элли, так эта тема была раскрыта шесть лет назад в дополнении Left Behind, которое кстати добавило в копилку разработчиков еще две статуэтки BAFTA. Поэтому не вижу смысла вообще акцентировать на этом внимание, тем более, что сами разработчики построили сюжет второй части на абсолютно других вещах.

Что ж, с этими вопросами разобрались на берегу. А теперь давайте поговорим детально о каждом аспекте новой части The Last of Us.

Цивилизация не ушла во мрак

В мире игры прошло несколько лет после событий первой части. Вопреки традиционным постапокалитическим сюжетам, в The Last of Us Part II люди не скатились к первобытному строю, а потихоньку восстанавливают цивилизацию. Да, вокруг все еще разруха и бродят зараженные кордицепсом, но люди собираются в небольшие закрытые поселения – там безопасно, есть электричество и еда. Одно из таких мест – Джексонвилл. Этот маленький городок живет своей жизнью. Гуляя по улочкам, можно погладить дворового пса, зайти в бар, послушать разговоры местных. К тому же накануне была знатная гулянка, которую теперь каждый встречный припоминает Элли. В общем, тут хочется остаться. Но все же большую часть времени мы проведем в недружелюбном Сиэтле.

В Сиэтле между собой враждуют две большие группировки. Первая из них – это ВОФ (Вашингтонский освободительный фронт) или на английском WLF. Эта надпись в купе с граффити волка будет часто встречаться по городу. Именно из-за аббревиатуры WLF и изображения волка их все называют «Псами». «Псы» – типичная военизированная группировка. Они сурово защищают свою территорию и готовы осыпать градом пуль любого нарушителя. Особенно безжалостны они к «Шрамам». Это члены религиозной секты, которые называют себя Серафитами. У них обриты головы и шрамы на лицах. А еще они предпочитают действовать скрытно и общаться свистом. Подробней о них поговорим ниже, а сейчас расскажем, как игра выглядит.

Одна из самых красивых игр этого поколения

The Last of Us Part II – это хрестоматийный пример того, как должны выглядеть эксклюзивы PlayStation. Игра смотрится невероятно красиво и кинематографично даже на телевизоре без HDR. Студии Naughty Dog удалось выжать все соки из PlayStation 4, и при этом в игре нет просадок кадров или проблем с текстурами. А единственная загрузка присутствует в самом начале игры (конечно хватает скрытых загрузок в виде узких проходов или лестниц, но в этот момент ты думаешь, как бы сейчас на Элли не набросился Щелкун). После нее все работает без остановок. К слову, сама консоль во время игры не пытается перейти на оглушающий рев, как это бывает с плохо оптимизированными проектами.

Еще команда Naughty Dog хорошо поработала с освещением и уделила огромное внимание деталям. Одежда героев после воды выглядит мокрой и пачкается, если упасть в грязь. Во время снегопада Элли может надеть капюшон, а если ей мешает прядь волос, то она уберет ее за ухо. Зацепите плечом ветку, и с нее осыплется снег. А тонкий лед в ручье треснет и разломается, если по нему пройдет лошадь. Можно разбить окно и залезть в посещение, или расколотить витрину, чтобы забрать полезный предмет.

По ходу игры то и дело натыкаешься на записки, где раскрывается судьба местных жителей. Вот пара сбежала из банды, после того, как казнили их подругу. Или же дети оставили отца одного в убежище, поскольку считали, что в такое время нельзя просто отсиживаться.

Все эти мелкие детали превращают красивые декорации в живой мир, который интересно исследовать. А чего только стоит процесс улучшения оружия! В первой части Джоэл подходил к столу и что-то крутил в руках, так что игроку не было видно. Здесь же разработчики сделали массу разнообразных анимаций только для этой механики. Хотите увеличить магазин – Элли начнет крутить отверткой обойму. Нужно установить на винтовку оптический прицел – Элли достанет прицел и начнет его прикручивать. А после еще обязательно смажет оружие и вытрет его тряпкой. Весь процесс показан очень детально и сопровождается характерными звуками.

Вообще все звуки в игре сделаны на отлично. Но максимально раскрываются они в наушниках. Каждый шорох, каждая скрипнувшая половица заставляет вздрагивать и постоянно оглядываться по сторонам – особенно, когда забрался в какой-нибудь темный подвал или исследуешь комнаты заброшенного здания. А крики Щелкунов и вовсе нагоняют ужас вперемешку с отвращением. К этому добавляется еще и шикарная музыка, которая создает нужное настроение для сцены – от динамичной, где ты, вцепившись руками в геймпад ведешь напряженный бой, до меланхоличной, когда украдкой смахиваешь слезу.

Отдельно стоит похвалить лицевую анимацию. Да, еще в первой части она была хороша. Но в The Last of Us Part II она выведена на запредельный уровень. Эмоциям персонажей веришь, потому что они переданы максимально реалистично. Это не болванчики с восковыми лицами – это живые люди, которые смеются, плачут, злятся, испытывают страх и ненависть. Все это можно без труда прочитать на лице – им даже говорить необязательно. При этом нет какого-то театрального переигрывания – все очень естественно.

К озвучке персонажей тоже никаких вопросов. В русской локализации все фразы звучат нормально, без ускорения или замедления темпа, как это было, к примеру, в третьем «Ведьмаке». Единственная претензия к одной песне, которую стоило оставить в оригинале, а не пытаться петь на английском с кошмарным русским акцентом.

А еще ребята из Naughty Dog не устают напоминать, что эпидемия в игре случилась в 2013 году. Поэтому в одном из геймплейных роликов вы видели многообещающую на то время консоль PS Vita. А исследуя мир, можно наткнуться и на другие «улики». К примеру, в одной из квартир я нашел телевизор и старенькую «фатку» PlayStation 3.

В общем, тщательно проработанных деталей в игре много. А звучит и выглядит она просто великолепно. Теперь разберемся, как The Last of Us Part II играется.

Умные враги, ловушки и недостаток патронов

Как уже говорилось выше, из врагов-людей в игре есть две группировки со своими особенностями. Серафиты – те, которых называют «Шрамами», любят действовать скрытно. И сражаться с ними сложно. Во-первых, их не так просто заметить. При первой встрече я услышал свист и тут же в Элли полетело несколько стрел. Я спрятался за дерево, вытащил из плеча стрелу (новая механика, кстати), прислушался, но так никого и не заметил. «Шрамы» двигаются тихо и одеты в неброскую одежду, которая сливается с листвой. А во-вторых, они обходят с разных сторон и пытаются застать вас врасплох.

Второй пункт касается и бойцов ВОФ. В целом соперники в The Last of Us Part II стали намного умнее. В первой части можно было встать в полный рост в десяти метрах от врага, а тот все равно искал бы вас, удивленно приговаривая, мол куда это он подевался. Во второй же части стоит вам сделать хотя бы один выстрел без глушителя, и все – готовьтесь к перестрелке.

Причем неважно, убили вы при этом врага или нет. Если убили, то на звук выстрела все равно сбежится вся округа. А если не убили, то он будет кричать своим, что на него напали. Или же вы тихо за укрытиями пытались обойти группу ВОФ («Псов»), но не заметили, как один из них пошел патрулировать окрестности. Он обязательно вас заметит и тут же начнет кричать об этом всем. Именно поэтому The Last of Us Part II появилось умение ползать. Это дает пространство для тактических маневров – от военных можно прятаться под машинами, пролезать в труднодоступные места или более незаметно подкрасться со спины.

Но тут в дело вступает новая проблема – собаки. Помните, как на State of Play нам показывали отрывок геймплея, где Элли сжигала коктейлем Молотова охранника с собакой, и как животное жалобно скулило. Нам обещали, что четвероногих можно будет «обезвредить» и не летальным способом. И положа руку на сердце, скажу, что я убил в игре всех собак, что мне встретились. И не потому что, я какой-то живодер. А потому что они представляют очень серьезную угрозу.

Посудите сами. Я забрел в небольшой район, где все шесть ближайших домов кишат солдатами. У меня в запасе пара стрел, два патрона для винтовки и три для пистолета – на всех не хватит. В теории боеприпасы можно забрать у убитых врагов, но к ним не подобраться. Спрячешься в доме, мимо будет проходить охранник с собакой, и она тебя учует. В таком случае животное может не только выдать ваше местоположение, но и загрызть. Убьете только человека, собака сядет рядом с ним и будет скулить – рано или поздно к ней подойдут другие люди, увидят труп и поднимут тревогу. Поэтому устранять приходилось сразу и охранника, и собаку. К примеру, поставить бомбу-ловушку и бросить рядом пустую бутылку, чтобы приманить их. Но даже в таком случае, после взрыва, весь район на ушах. А бежать в открытую с ножом или топором на стреляющего противника – это чистое самоубийство, в 9 случаях из 10 вас застрелят. Повезет только, если стреляющий начнет перезаряжать оружие.

Но даже с полной обоймой нельзя расслабляться. Вот вы из-за укрытия целились в кого-то, но в вас попали раньше. Выстрел откинет Элли немного в сторону и наводить прицел придется заново. Перестрелки ощущаются очень реалистично, а драки и подавно. Топоры, палки, биты и гаечные ключи отлично помогают в рукопашных схватках – кровища летит во все стороны, да и соперников так легче устранять. К тому же, все бои здесь очень напряженные. Порой игра просто не дает вам выдохнуть – за короткий период времени может произойти масса событий.

Еще один, немаловажный момент – в The Last of Us Part II у вас всегда мало боеприпасов, даже на не самом высоком уровне сложности. Это заставляет вас планировать свои действия, а не сидеть всю перестрелку в укрытии – иначе рано или поздно боеприпасы закончатся, и враги начнут окружать. А если уверены, что перестрелки не избежать, то лучше заранее подготовиться. Особенно важно проверить все оружие. Вот оставалось у вас пара пуль в обойме пистолета, подобрали еще три – они не переместятся чудным образом в обойму – оружие нужно перезарядить.

К постоянному дефициту можно отнести и аптечки. Не то, чтобы их было сложно делать. Но даже с полной прокачкой одна аптечка не восполнит все здоровье. Поэтому перед очередной схваткой или рейду по заброшенным зданиям стоит лишний раз убедиться, что вам хватит здоровья на такие приключения.

Есть и другие интересные мелочи. К примеру, Элли может взять в заложники одного из врагов, чтобы, прикрываясь им отстреливать других соперников. А еще Элли наконец-то научилась плавать и в локациях с водой от противников можно скрываться, ныряя по воду. Правда если вас перед этим заметили, то все равно начнут палить. И под водой вас также может достать пуля. К слову, в сиквеле разработчики сделали отсылку к первой части, когда Элли плавать не умела.

Новые виды зараженных

Не секрет, что заброшенные здания или безлюдные районы – это рассадник для зараженных. Чаще всего вам будут встречаться Бегуны и Щелкуны. Сталкеры и Топляки тоже никуда не делись, но с ними сражаться сложнее.

Зараженные все еще очень опасные. И убивать их нужно наверняка. Как-то один Бегун подорвался на моей мине-ловушке так, что от него осталась только верхняя часть туловища. Но он не умер и продолжал ползти в мою сторону. Так что бдительность терять нельзя ни в коем случае.

К тому же в The Last of Us Part II появились и новые зараженные – Шаркуны. Они немного меньше, чем Топляки, ходят медленно, но рядом с игроком выпускают целое облако ядовитой кислоты. Убивать их непросто, но вполне реально. Есть еще один вид зараженных, очень необычный и самый смертоносный из всех. Но о нем не будем рассказывать. Пусть он станет для вас «приятным» сюрпризом.

В лучших традициях Naughty Dog

Режиссура отдельных сцен и всей игры целиком сделана на высочайшем уровне. Ты переживаешь за персонажей, дергаешься от каждого постороннего звука, стараешься не дышать, когда рядом бродят зараженные и испытываешь целую бурю эмоций во время динамичных перестрелок. Да и в целом, как только начинаются первые кадры – от игры невозможно оторваться. Знаете, есть фильмы, в которых персонажи совершают нелогичные поступки, и тебе даже не хочется им сочувствовать, ведь они творят явную глупость. Так вот в The Last of Us Part II такого нет. Здесь вообще нет ни одного персонажа, решения и действия которого заставляют усомниться в логике. Сами же герои в игре живые. У них есть свои страхи и свои увлечения. За ними интересно наблюдать.

Конечно, The Last of Us Part II – линейная игра, но она великолепно поставлена. А то, как каждый кусочек сюжетного пазла соединяется в финале в единое целое – заслуживает отдельной похвалы. Но про сюжет поговорим в другом материале.

Они снова сделали это!

Первая The Last of Us вышла на закате PlayStation 3. И она имела настолько ошеломительный успех, что разговоры об игре еще долго не утихали в медиапространстве. И вот на закате PlayStation 4 вышла The Last of Us Part II. Вторая часть показала, что успех был не случайным. Naughty Dog может рассказать сложную и серьезную историю, которая заставит крепко задуматься. Это не бойкий весельчак Uncharted 4, это куда более мрачный и суровый мир, но в него хочется возвращаться снова и снова, чтобы испытать те эмоции, которые дарит игра.

The Last of Us Part II – одна из лучших игр за последние несколько лет. И это несомненный претендент на звание «Игра года».

Оценка УНИАН 10/10

Сергей Коршунов