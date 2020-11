Не такой, как все. Нужен ли Nintendo Switch в 2020 году

Уже на этой неделе состоится ограниченный старт PS5 и мировой запуск Xbox Series X. В связи с этим УНИАН решил вспомнить о еще одном игровом девайсе – Nintendo Switch. Он невероятно популярен даже на заре нового поколения консолей. Хотите узнать почему? Рассказываем в нашем материале.

Рынок игровых консолей хоть и масштабный, но далеко не такой разнообразный, как рынок смартфонов, к примеру. И тем, кто предпочитает играть с геймпадом перед телевизором приходится выбирать буквально из двух устройств. Речь про консоли от Microsoft и Sony.

Уже в этом месяце обе компании выпустят консоли нового поколения – Xbox Series X и PlayStation 5. Поэтому американский и японский гиганты выделяют сейчас колоссальные средства на раскрутку, чтобы привлечь внимание большого количества пользователей.

Но в стороне от битвы есть и третий игрок – Nintendo. Эта компания давно отказалась от противостояния с Microsoft и Sony. Ее консоль Switch не обладает мощной технической начинкой и впечатляющей графикой. И тем не менее Switch невероятно популярен в мире. Давайте просто сравним данные продаж всех трех консолей текущего поколения.

PlayStation 4 – продано 113 миллионов устройств;

Nintendo Switch – продано 68 миллионов устройств;

Xbox One – продано 48 миллионов устройств;

Как видно, Nintendo Switch на втором месте по продажам. Однако в этой статистике есть два нюанса, которые важно учитывать. Первый касается Xbox One. В этом поколении консоль явно проиграла конкурентам, и Microsoft еще в 2014 году заявила, что не будет публиковать данные о продажах. Поэтому 48 миллионов Xbox One – это данные портала VGChartz, который учитывает не отгрузки в магазины, а фактические продажи устройств покупателям.

Второй нюанс касается Switch. Дело в том, что PS4 и Xbox One вышли в 2013 году. А Nintendo Switch выпустили только в марте 2017 года. То есть, компании удалось продать 68 миллионов консолей всего за 3,5 года. Результат поразительный.

Чем же так интересна Nintendo Switch и нужна ли она в преддверии выхода PS5 и Series X? Разбираемся в материале.

Всегда с тобой

Главная особенность Nintendo Switch в том, что это единственная на сегодня гибридная консоль. Она позволяет играть, как дома у телевизора с помощью док-станции, так и в портативном режиме. Ведь по сути Switch – это планшет с подключенными по бокам геймпадами. Но с недавних пор компания выпустила Switch Lite – полностью портативную версию приставки. Она отличается немного меньшим экраном, чем старшая модель, а также тем, что ее нельзя подключить к телевизору. Но это и не очень нужно.

Главная прелесть консоли именно в ее портативности. Еще лет 7 назад все повторяли одинаковую мантру, что портативные консоли умерли из-за смартфонов. Но спустя столько лет, оказалось, что это не так. Гейминг на смартфонах ушел в сторону более казуальных проектов. И поэтому оставшись одной на рынке портативок, Nintendo стала успешной. Ведь в дороге на телефоне вы не сыграете в «Ведьмака 3», а на Nintendo Switch – сыграете.

Игры, игры и еще раз игры

Nintendo, как и Sony доказывает, что консоли продаются благодаря эксклюзивам. Это не значит, что все, купившие Switch тут же побегут играть в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Это означает, что благодаря успеху данной игры, больше людей услышит о самой Switch. Собственно, я и сам брал консоль для Breath of the Wild, но стыдно признаться, еще не успел ее пройти. Зато я оценил другие эксклюзивы компании и проекты сторонних разработчиков.

Даже такой необычный эксклюзив, как Animal Crossing: New Horizons оказался великолепной игрой. Казалось бы, это простой симулятор жизни, где ты попадаешь на необитаемый остров, обустраиваешь себе там жилье и выплачиваешь ипотеку предприимчивому еноту. Но есть в игре какая-то магия, благодаря которой ты расслабляешься и получаешь удовольствие от геймплея. В копилку проекта попал и неспешный игровой процесс, где время идет так же, как в реальной жизни. А еще ведь есть социальный элемент, когда нужно посещать острова других игроков, чтобы выгодней продать там репу. Собственно, так обычная американская геймерша смогла познакомиться со звездой «Властелина колец» Элайджа Вудом.

Девушка написала в Твиттере, что покупает репу в Animal Crossing по выгодной цене, пригласив всех желающих к себе в гости. Актер откликнулся, попросив код, с помощью которого смог попасть к ней на остров. По прибытии Элайджа устроил фотосессию, где девушка и другие игроки смогли сделать снимки с аватаром Вуда. И он, кстати, не единственный, кто увлекается Animal Crossing. Звезда "Мачете", брутальный актер Дэнни Трехо тоже хвастался в Твиттере своим игровым островом.

Ну хорошо, с эксклюзивами у Nintendo Switch все в порядке. Но на них ведь свет клином не сошелся. Благо разработчики, увидев популярность данной консоли, начали портировать на нее собственные тайтлы. Помимо уже упомянутого "Ведьмака 3", есть Minecraft, Overwatch, Wolfenstein II: The New Colossus, Skyrim, DOOM – список можно продолжать долго.

Еще одним преимуществом библиотеки игр на Switch стали небольшие хиты прошлых лет, которые вы могли пропустить. К примеру, в 2014 году Dark Souls II вышел в Steam. И из-за этой радостной новостью вы могли не заметить релиз Child of Light или Valiant Hearts. А это великолепные игры, знакомство с которыми можно наверстать на Nintendo Switch.

Не так страшен черт, как его малюют

Наличие большого разнообразия игр на Switch – это безусловно плюс. Но главной страшилкой этой консоли являются цены на игры. Дескать, все очень дорого. И это не совсем так. В фирменном цифровом магазине Nintendo – eShop постоянно проходят распродажи, и найти интересную для себя игру по сниженному прайсу не составит труда. А вот с эксклюзивами самой Nintendo дела обстоят иначе. На них компания катастрофически редко делает скидки. Поэтому, желающим сэкономить, придется искать нужный картридж на б/у рынке.

Однако в eShop есть одна интересная особенность, которой нет в цифровых магазинах других консолей. Это накопительная система баллов. Вы зарабатываете золотые очки на сумму до 5% от стоимости покупки. Этими очками можно будет потом расплатиться за игру или увеличить размер скидки. Вроде мелочь, а приятно.

Где же подвох

Одним из главных недостатков Switch является то, что у Nintendo нет представительства в Украине. То есть, чтобы попасть в eShop или подключить подписку Nintendo Switch Online, вам придется сменить регион консоли. Благо при смене региона, консоль принимает карточки украинских банков.

Второй и более важный момент – это понимание, для чего нужен Switch. Если это будет ваша единственная игровая станция, то лучше конечно брать старшую модель. Но как мы говорили выше, главная фишка консоли в ее портативности, поэтому если вы рассматриваете Switch, как дополнение к ПК, PlayStation или Xbox, то можно остановиться на модели Lite.

Так нужен или нет?

Nintendo Switch не заменит вам ПК или консоли нового поколения. Здесь нет супер-детализированной графики и прочих прелестей. Но здесь есть отличные игры, которыми можно наслаждаться в любом месте. Именно Switch может вернуть вас в славные времена портативного гейминга. И если вы это понимаете, то консоль стоит вашего внимания. В противном случае лучше обратить свой взор на другие платформы.

Сергей Коршунов

