Страх, абсурд и насекомые. Обзор Metamorphosis – игры по мотивам повести Франца Кафки

Редакция УНИАН регулярно ищет любопытные видеоигры с интересными идеями. Такой нам показался Metamorphosis – платформер созданный по мотивам произведений Франца Кафки. Уже одной этой причины хватило, чтобы привлечь к себе внимание. А вот есть ли в проекте еще что-то, кроме адаптации литературного первоисточника? Ответ на этот вопрос узнаете в нашем свежем материале.

Инди-сцена — это свой отдельный мир в рамках игровой индустрии. Независимые разработчики крайне редко могут похвастаться хоть сколько-то известными франшизами и большими бюджетами на производство. Чаще всего им приходится трудиться в условиях ограниченных ресурсов, когда средств на воплощение всех амбиций не хватает. Эта особенность вкупе с отсутствием контроля со стороны издателя и наличием творческой свободы толкает инди-авторов на реализацию необычных идей. Как результат, в мире появляются такие изумительные творения, как Braid, FTL: Faster Than Light, Bastion, Dead Cells, Transistor и многие другие.

Разработчики из студии Ovid Works тоже прекрасно понимали, что только интересные задумки помогут их игре найти свою аудиторию. Команда хоть и заручилась поддержкой маленького издательства All in! Games, но все равно осталась в категории инди, так не могла позволить себе создать даже среднебюджетное произведение. Неизвестно, насколько долго коллектив размышлял над концепцией, но в результате родился Metamorphosis — проект, основанный на рассказах известного писателя Франца Кафки. Звучит, вроде бы, свежо, ведь ранее никто не решался адаптировать сложные, нередко трагические произведения чешского автора в игровом формате. Это и заставило нас присмотреться к творению Ovid Works. Мы детально изучили все его особенности и теперь готовы рассказать, достойна ли Metamorphosis внимания широкой публики или же она пополнит список инди с интересными идеями, но ужасной реализацией.

Хоть бы в зеркало не глянуть

Сюжет нового проекта Ovid Works основан на двух произведениях Кафки — романе «Процесс» и повести «Превращение». Разработчики объединили их истории, адаптировали под формат интерактивного развлечения и добавили в них немного от себя. Как результат, получилась любопытная смесь, хоть и не лишенная изъянов.

Главного героя Metamorphosis зовут Грегор Замза, и он обычный коммивояжер, который после бурной ночи проснулся в доме своего друга, Йозефа. После недолгих поисков ключа от двери протагонист выходит в длинный коридор, обвешанный фотографиями. Двигаясь по нему, мужчина начинает постепенно уменьшаться, а в конце пути осознает, что превратился в жука. Хотите знать, как и почему так произошло? Тогда двигайтесь к финалу, но на расширенные ответы лучше не рассчитывайте.

Никто не собирается подробно рассказывать, как удалось превратить человека в насекомое. Считайте это условностью, которая перекочевала в игру из книжного первоисточника.

В попытках выяснить, что произошло, главный герой добирается сначала до одной, а потом и до второй записки. Они содержат сообщения от неизвестных личностей с приглашением прибыть в Башню. Уже через несколько мгновений протагонист провалится в одно из писем, где с ним будет общаться закадровый голос. Из его слов Грегор узнает, что существует возможность снова стать человеком. Для этого лишь нужно прийти в Башню и упорно там трудиться. Самых старательных жуков вознаграждают обратным превращением в человека. Звучит обнадеживающе, да и особого выбора у главного героя нет. Именно поэтому после небольшой заминки с попыткой привлечь внимание Йозефа протагонист отправляется в Башню.

Сюжет Metamorphosis поднимает несколько важных тем с философским налетом. Повествование показывает, что люди не меняются даже после превращения в жуков. Они сохраняют свои пороки и проявляют их уже в микрообществе. Башня же выступает символом порабощения и лишения большинства свобод. Руководители этой структуры ставят людей, превращенных в насекомых, перед сложным выбором и проверяют их совесть на прочность. Необходимость принять непростое решение вызывает смешанные чувства и даже позволяет узнать о себе что-то новое. Вот только финальная вариативность связана с плохо раскрытым персонажем. Разработчикам следовало подробнее познакомить игроков с ним, и тогда в концовке было бы больше эмоциональных терзаний. Впрочем, создателям удалось добиться некой сюжетной глубины, вдохновляясь творениями маэстро Кафки, что, безусловно, достойно похвалы.

Еще стоит отметить то, как в Metamorphosis подается сюжет «Процесса». При прохождении игры пользователь будет путешествовать по самым разнообразным локациям. Как уже говорилось выше, путь начнется в доме Йозефа, а затем приведет в канализацию, кабинет адвоката, порт, деревню жуков и место, где обрабатываются документы насекомых.

Проблемы бюрократии, кстати, как одного из недостатков человечества, тоже затрагиваются в сюжете. На отдельных уровнях Грегор будет видеть Йозефа, который столкнулся с большими неприятностями и слышать разговоры своего друга с прочими персонажами-людьми. Они подаются в качестве фона, но имеют косвенное отношение к сюжету, что обнаруживается ближе к концу. Жаль лишь, что диалоги повторяются, если игрок задерживается на локации. Когда реплики начинают идти по третьему кругу, это плохо отражается на погружении. Персонажи-люди и так выступают декорациями, которые не оказывают никакого влияния на геймплей. Даже Грегора в облике жука они не попытаются прихлопнуть. Создателям стоило расширить их диалоги, чтобы не портилось восприятие. В романе «Процесс» реплик предостаточно, и почему разработчики пошли на такой странный шаг с зацикленными фоновыми беседами, остается только гадать.

Мир витиеватых фантазий

Как уже упоминалось, мир в Metamorphosis составлен из отдельных локаций, местами соединенных загрузочными экранами. Некоторые из них радуют необычными видами с нотками сюрреализма. Порой даже хочется остановиться, чтобы подробнее изучить окружение. Оно еще и неплохо детализировано, например, в кабинете адвоката и доме Йозефа присутствует много предметов быта. А когда попадаешь в деревню жуков, то видишь россыпь разнообразных зданий. Как для инди-игры, реализация окружения в Metamorphosis на приемлемом уровне, хотя сравнивать с ААА-проектами не приходится. Ограничения бюджета в творении Ovid Works мгновенно дают о себе знать, и это при относительно небольшом масштабе. Одолеть игру можно за 3,5-4,5 часа, а дольше в ней оставаться нет смысла, разве что искать коллекционные предметы. Маленькие дополнительные задания присутствуют только на уровне с деревней жуков. Да и то их еще нужно найти, так как маркерами эти квесты не помечены. То есть пользователю необходимо поговорить с преимущественным большинством персонажей, а потом понять, как достичь поставленных целей. Награды за выполнение побочных поручений не предусмотрены, если не считать достижений.

Каскадер на полставки

Собственно, теперь пора поговорить о том, как именно Грегор путешествует по миру и реализованных в Metamorphosis геймплейных механиках. Фундаментально игра представляет собой трехмерный платформер, в котором предстоит преодолевать препятствия на пути к нужной точке и порой взаимодействовать с окружением. Интерактивных предметов в мире мало, и большинство из них связаны с сюжетными целями. Так как главный герой жук, он способен быстро бегать, далеко прыгать и лазить по почти что вертикальным поверхностям. С последними двумя механиками связана небольшая проблема. Нередко при прохождении проекта возникают сомнения касательно того, удастся ли достичь нужного места. То есть не всегда понятно, допрыгнет ли Грегор к конкретной точке и сможет ли пролезть наверх. Приходится все проверять на практике, так как правильный маршрут порой сложно определить. Игрок, конечно, может воспользоваться режимом панорамы, чтобы посмотреть, где на локации находится главный герой и куда ему двигаться, но это не всегда помогает.

Из дополнительных механик есть только возможность намочить лапы в липкой жидкости, которая присутствует на локациях и с ее помощью лазить по отвесным поверхностям. Собственно, на этом геймплейное разнообразие заканчивается, в чем и заключается одна из основных проблем Metamorphosis. Лазания по объектам окружения и прыжков недостаточно даже для такого короткого творения. Разработчики постарались нивелировать скудность механик отличающимися игровыми ситуациями, но получилось лишь отчасти. Да, во время комплексных этапов платформинга, где нужно внимательно следить за каждым действием, а ошибка заставляет начинать путь едва ли не сначала, о бедности геймплея забываешь. Так же происходит, когда на экране возникает головоломка или пространственная задача. Но, опять же, их в Metamorphosis, как и сложного платформинга, недостаточно много.

Примерно половину прохождения пользователь будет рыскать в поисках прохода к нужной точке. В такие моменты проект неспособен порадовать испытаниями или интересными препятствиями. А в темных помещениях, где сложно ориентироваться, этот минус еще сильнее дает о себе знать. Благо проблемы с видимостью редко возникают в игре.

Глаза не режет и ушам не больно

Графика в Metamorphosis выполнена неплохо, как для инди-проекта. Встречаются, конечно, проблемы с освещением, детализацией отдельных моделей и анимациями, но в целом проект выглядит приятно. Здесь еще свою лепту внесла стилистика, приближенная к мультипликационной, только с приглушенными тонами. Как для произведения по мотивам Кафки выбор весьма удачный, однако отдельным людям визуальная составляющая может не понравиться, так что лучше предварительно посмотреть на скриншоты.

Саундтрек тоже можно записать в плюсы игры. Он содержит композиции с участием симфонического пения и смычковых инструментов. Мелодии неплохо подчеркивают странную, а порой сюрреалистичную и сатирическую картину мира в Metamorphosis. Однако слушать их в отрыве от проекта вряд ли хоть кому-нибудь захочется.

Выводы

Разработчиков из Ovid Works хочется похвалить за адаптацию произведений Кафки, неплохой сюжет, разнообразные локации и стилистику. Однако Metamorphosis — это в первую очередь игра, а с геймплеем у нее не все хорошо. Моментами проект подбрасывает интересные испытания и простенькие, но любопытно реализованные головоломки. Вот тогда творению Ovid Works удается увлечь и доставить приятные впечатления. Но вторую половину прохождения игрок преодолевает похожие между собой препятствия и совершенно не ощущает вызова. За это время платформинг успевает надоесть, и в глаза начинает бросаться отсутствие развития в геймплее.

Metamorphosis обладает потенциалом для большей глубины. Например, авторы могли бы сделать головоломки более комплексными и раскрыть персонажей, которые имеют для этого задатки, но ощущаются обычными статистами. И не то, чтобы в игре не видно стараний. Разработчики явно пытались сделать качественный продукт, но совершили несколько ошибок. Как результат, Metamorphosis, понравится лишь любителям трехмерных платформеров и неплохих историй с философским налетом.

Оценка УНИАН: 6,5/10

Назар Степорук