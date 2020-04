Джокеру 80! Вспоминаем игры с легендарным злодеем

Пока за окном свирепствует пандемия COVID-19, у поклонников комиксов есть весомый повод для праздника. Ровно 80 лет назад, 25 апреля 1940 года на свет появился персонаж Джокер. Он был создан Бобом Кейном, Биллом Фингером и Джерри Робинсоном, и дебютировал в первом выпуске серии комиксов Batman. Джокер сразу понравился читателям и с тех пор его популярность только росла. Уже в 1966 году он стал главным злодеем в дебютном фильме «Бэтмен». Правда там его сыграл Сизар Ромеро, который носил грим поверх усов, отказываясь их сбривать. Это было, мягко говоря, не лучшее воплощение Джокера в кино, но начало было положено.

Потом эту роль на себя примерят Джек Николсон, Хит Лэджер, Джаред Лето и Хоакин Феникс – согласитесь, список актеров впечатляет.

А вот в игровой индустрии Джокеру повезло меньше, чем на большом экране. Персонаж не получил сольных проектов, а все игры с его участием так или иначе касаются Бэтмена.

Первая игра, в которой появился Джокер называлась Batman: The Caped Crusader. Вышла она в 1988 году и ничем, кроме потрясающего на тот момент саундтрека, не запомнилась. Следующие игры с участием клоуна-психопата не выходили за рамки двухмерных платформеров в жанре beat 'em up. А самому Джокеру в них отводилась роль главного босса, хотя ничем, кроме внешнего вида, он не отличался от целой плеяды злодеев из других игр.

Однако вскоре персонаж стал осваивать другие игровые жанры. Сейчас его можно увидеть в MMO DC Universe Online, файтинге Mortal Kombat 11 и даже в мобильной MOBA Arena of Valor. Однако больше всего Джокер запомнился по другим играм. Мы выбрали самые интересные проекты с участием юбиляра.

Lego Batman: The Videogame – веселый и безобидный

Самое веселое и безобидное воплощение Джокера можно встретить в игре, выполненной в стиле конструктора Lego. Зачастую подобные проекты основаны на конкретных фильмах, но Lego Batman: The Videogame получила собственную историю, разделенную на шесть глав. Три главы нужно играть за героев, а три – за злодеев, одним из которых стал наш безумный клоун.

По сюжету, Загадочник, Пингвин и Джокер вместе со своими приспешниками устраивают побег из Лечебницы Аркхэм. В игре за героев, нам нужно будет поймать негодяев. А в игре за злодеев – воплотить собственный коварный замысел.

Lego Batman: The Videogame – это увлекательная аркада, в которой нужно бегать по уровням, бить врагов и собирать выпадающие из них монеты и детали. Проходить уровни придется с напарником, так как у каждого персонажа здесь свои умения. Напарницей Джокера здесь стала, конечно же, Харли Квинн.

Все повествование в игре ведется без диалогов. А сам Джокер здесь похож на Сизара Ромеро – первого актера сыгравшего безумного клоуна в кино. В Lego Batman: The Videogame нет чрезмерной жестокости и серьезной драмы, это просто веселая безобидная аркада с участием Джокера. Так что, если хочется чего-то посерьезнее, следует обратить внимание на другие игры из нашей подборки.

Batman: The Telltale Series – странный, но не потерянный

Игры от Telltale – это в первую очередь графические новеллы, где во главу угла поставлен сюжет и возможность выбора.

Брюс Уэйн встречает в лечебнице Аркхэм зеленоволосого душевнобольного по имени Джон Доу. Вполне приятный парень, хотя местами очень странный. Это и есть наш Джокер. Точнее он может им стать, в зависимости от решений игрока. Своими действиями мы можем сами подталкивать персонажа на кривую дорожку или же сделать так, чтобы Джокер последовал примеру Бэтмена и стал мстителем.

Не хочется раскрывать детали сюжета, поэтому если у вас есть время, а на самоизоляции оно у вас точно есть, рекомендуем ознакомиться поближе с Джокером в Batman: The Telltale Series и Batman: The Enemy Within.

Injustice: Gods Among Us – из параллельной вселенной

Injustice: Gods Among Us – это файтинг от создателей Mortal Kombat, только здесь между собой сражаются персонажи комиксов DC. А еще в Injustice есть сюжетная кампания, в которой одну из ключевых ролей играет Джокер.

Нам показывают Метрополис, в котором Лига Справедливости сражается с Лексом Лютором и его прихвостнями. Однако эта битва – всего лишь приманка, чтобы отвлечь супергероев от готовящегося теракта. Джокер вот-вот взорвет ядерную бомбу в самом центре города… К нему спешат Зеленый Фонарь, Чудо-Женщина, Аквамен, Зеленая Стрела и Бэтмен. В решающий момент происходит нечто необъяснимое, и герои вместе в клоуном-маньяком оказываются в параллельной вселенной.

В этой версии Метрополиса Джокеру удалось разрушить город, а еще обманом заставить Супермена убить свою возлюбленную – Лоис Лейн и их нерожденного ребенка. Лишившись морального компаса, Кларк Кент убил Джокера и стал диктатором всей планеты.

Безумный клоун из оригинальной вселенной сбегает от супергероев и возглавляет свой клан сопротивления. В то время как Бэтмен с напарниками пытается разработать план по уничтожению злого Супермена и возвращению в свой мир.

Основной геймплей Injustice сосредоточен вокруг персонажей Лиги Справедливости. Однако прелесть игры именно в мультиплеере, ведь там можно взять под контроль Джокера и бросить вызов любому персонажу комиксов DC. При умелом управлении можно положить на лопатки не только Бэтмена, но и самого Супермена.

Единственный минус – боевая механика. Для игроков, незнакомых с файтингами, она будет простой в освоении. Но опытным бойцам покажется неглубокой и примитивной. Видимо разработчики не хотели делать копию Mortal Kombat.

Во второй части зеленоволосый клоун предстает перед нами в образе, похожем на Джареда Лето, отвратительно сыгравшего Джокера в «Отряде Самоубийц». К тому же в Injustice 2 клоун-психопат практически не фигурирует в сюжете. А вот самого лучшего Джокера можно встретить в трилогии от студии Rocksteady. Она замыкает нашу подборку.

Batman: Arkham – жуткий и кровожадный

Серия Batman: Arkham от студии Rocksteady безусловно заслуживает внимание фанатов Джокера. Здесь безумный клоун наводит жуть не только на весь Готэм, но и на самого Бэтмена. Да что и говорить, если в Arkham Knight он буквально поселился в голове Темного рыцаря.

Первая часть, Batman: Arkham Asylum, попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая успешная игра о супергерое за всю историю. А еще она показала одного из самых лучших игровых Джокеров. Здесь, как и в сиквеле, этого персонажа озвучивает сам Марк Хэмилл – звезда кинофраншизы Star Wars. Так что смех Джокера в серии Arkham пробирает до дрожи, а хитроумные планы ставят в тупик даже опытного детектива.

Марк Хэмилл озвучивает Джокера

В Arkham Asylum зеленоволосый клоун предстает в образе принца преступного мира. Он невероятно умен и пугающе жесток. Любит применять токсин, который вызывает резкий смех и убивает жертву, растягивая рот в форме улыбки. Однако не брезгует и огнестрельным оружием. Джокер захватывает остров Аркхэм и запрещает полиции вмешиваться в его дела под угрозой взорвать весь Готэм. Противостоять ему решается только Бэтмен с горсткой помощников. Чтобы помешать Темному рыцарю Джокер вкалывает себе сыворотку, которая превращает его в огромного монстра. В сиквеле, Arkham City, эта сыворотка начнет постепенно убивать Джокера, и он решается на отчаянный шаг. Клоун-психопат переливает свою кровь Бэтмену, тем самым заражая его, чтобы тот нашел лекарство. Конечно же, в решающий момент Темному рыцарю удается победить. Но уже в Arkham Knight Джокер найдет способ портить жизнь Бэтмену даже после своей смерти. Из-за зараженной крови у Брюса Уэйна начинают проявляться черты характера Джокера, и он боится окончательно потерять рассудок. В результате главному герою все же придется сразиться со своим страхом и вновь вступить в схватку с зеленоволосым психопатом.

Если в кино еще можно спорить, кто из актеров лучше показал безумного клоуна. То в играх ответ однозначный – лучший Джокер в серии Batman: Arkham.

Не скучайте на карантине!

Сергей Коршунов