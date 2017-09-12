Украина нарастила экспорт меда в Евросоюз на 30%

Украина в первом полугодии 2017 года нарастила экспорт меда в Европейский Союз на 30,6% - до 29,7 млн долл., что в натуральном выражении составляет 16,7 тыс. тонн продукции.

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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

«За первое полугодие 2017 года Украина экспортировала в страны ЕС 16,7 тыс. тонн меда на сумму 29,7 млн долл. Это больше, чем за соответствующий период 2016 года, на 30,6%», - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что примером инвестиционной привлекательности отрасли является открытие в Черкассах нового завода по производству меда с украинско-австрийскими инвестициями в объеме 10 млн евро, годовой мощностью 16 тыс. тонн готовой продукции и штатом в 115 сотрудников.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, украинские пчеловоды за первое полугодие 2017 года экспортировали почти 30 тыс. тонн меда, причем основными покупателями являются регионы с высокой покупательной способностью потребителей - Европа и США.